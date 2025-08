Der Mann wurde am Sonntag gefunden. (Symbolbild) Keystone/Salvatore Di Nolfi

Ein 19-jähriger Mann ist bei einer Bootsfahrt in Genf ertrunken. Die Leiche wurde am Sonntagvormittag von Tauchern der Schifffahrtspolizei der Kantonspolizei Genf im Genfersee gefunden.

Keystone-SDA SDA

Der junge Mann war am Freitag alleine mit einem gemieteten Boot auf den See hinausgefahren, wie die Kantonspolizei Genf am Montag mitteilte. Das leere Boot wurde am späten Freitagnachmittag im Schilf in der Nähe des Quai de Cologny GE gefunden. Um den Vermissten zu finden, hatte die Polizei eine umfangreiche Suche eingeleitet.