Ein Schwyzer hat sich mit einer ganzen Serie von Delikten Ärger eingehandelt. Neben einer Schlägerei behinderte er unter anderem auch Polizisten bei einem Einsatz. Nun ist gegen ihn ein Strafbefehl ergangen.

Ein Delikt nach dem anderen Junger Schwyzer stellt sich Polizei in den Weg – jetzt kassiert er teure Rechnung

Darum geht’s Ein Schwyzer ist nach mehreren Straftaten per Strafbefehl verurteilt worden.

Er behinderte bei einem Polizeieinsatz die Beamten, beteiligte sich an einer Schlägerei und beschädigte ein Auto.

Zudem kaufte er ein gestohlenes Velo und muss nun insgesamt 6900 Franken bezahlen.

Ein Mann Anfang 20 aus dem Kanton Schwyz hat sich innerhalb kurzer Zeit gleich mehrere Delikte zuschulden kommen lassen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verurteilte ihn per Strafbefehl wegen Sachbeschädigung, Hehlerei, mehrfacher Tätlichkeiten und Hinderung einer Amtshandlung, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Auslöser des Verfahrens war demnach ein Polizeieinsatz im November 2025 auf einem Firmenareal in Seewen. Als Beamte eine fünfköpfige Gruppe kontrollieren wollten, rannte einer der Männer davon. Der Verurteilte stellte sich den Polizisten in den Weg und ermöglichte seinem Kollegen so die Flucht.

Bereits zuvor war der Mann gemäss dem «Boten» mehrfach auffällig geworden: In Ibach schlug er mit einem Gegenstand eine Beule in das Dach eines Autos. Zudem beteiligte er sich an einer nächtlichen Schlägerei auf dem Hauptplatz in Schwyz, bei der er einem Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht sprühte.

Hohe Geldstrafe

Auch wegen Hehlerei wurde der Einheimische verurteilt. Er hatte beim Bahnhof Seewen ein gestohlenes Velo zu einem verdächtig tiefen Preis gekauft – ohne Quittung und mit abgekratztem Markenzeichen.

Für die Serie von Delikten muss der Schwyzer insgesamt 6900 Franken für Busse und Verfahrenskosten bezahlen. Zahlt er den Betrag nicht, drohen ihm 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.