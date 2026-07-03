Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Seestrasse in Männedorf ZH eine Frontalkollision zweier Fahrzeuge. Eine Autofahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.

Die 74-jährige Fraue verstarb noch am Unfallort, der 18-jährige Mann musste verletzt ins Spital.

Gegen 10.20 fuhr eine 74-jährige Autofahrerin am Freitag auf der Seestrasse Richtung Zürich. Auf Höhe des Orgeli-Wegs kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto, das durch einen 18-jährigen Autofahrer gelenkt wurde, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Demnach habe der mutmassliche Unfallverursacher ersten Ermittlungen zufolge ein Auto überholt, das im Begriff war links abzubiegen und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Deren 74-jährige Fahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz der medizinischen Erstversorgung des Rettungsdienstes noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der mutmassliche Unfallverursacher wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem weiteren Rettungsteam ins Spital transportiert. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Die Staatsanwältin ordnete beim mutmasslichen Unfallverursacher die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an.