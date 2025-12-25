  1. Privatkunden
Diepoldsau SG Junglenker verliert Kontrolle über Auto – alle fünf Insassen verletzt

Dominik Müller

25.12.2025

Am Auto entstand Totalschaden.
Am Auto entstand Totalschaden.
Kantonspolizei St. Gallen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es zu einem Selbstunfall gekommen. Alle fünf Insassen des Autos wurden verletzt, der 22-jährige Fahrer schwer.

Dominik Müller

25.12.2025, 08:01

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Auto und vier weiteren Personen, einer 17-Jährigen, zwei 19-Jährigen und einem 21-Jährigen, auf der Espenstrasse von Au Richtung Diepoldsau SG. In einer Rechtskurve kurz nach der Hochgutstrasse verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Demnach geriet das Auto links ins Wiesland und prallte danach frontal in eine Lärmschutzwand. Durch den Unfall wurden alle fünf Personen verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich der 21-Jährige und eine 19-Jährige ausserhalb des Autos. Sie hatten dieses selbständig verlassen können. Auf der Rückbank des Autos befanden sich eine 17-Jährige und eine weitere 19-Jährige. Sie konnten das Auto wegen der Beschädigung jedoch nicht selbständig verlassen und mussten von der aufgebotenen Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Der 22-jährige Fahrer befand sich ebenfalls noch im Auto. Er wurde mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen. Die restlichen Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst in die umliegenden Spitäler gebracht.

