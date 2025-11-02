Rettung der Juso-InitiativeSP will Superreiche stärker belasten – ohne Firmen zu gefährden
Petar Marjanović
2.11.2025
Mit einem neuen Konzept versucht die Linke, ihre Erbschaftssteuerinitiative zu retten – und gibt sich plötzlich wirtschaftsnah. Superreiche sollen zahlen, aber ohne dass Familienbetriebe darunter leiden.
Mitten im Abstimmungskampf um die Juso-Erbschaftssteuerinitiative präsentiert die SP-Fraktionsspitze ein Konzept, das zeigen soll: Eine Steuer auf grosse Erbschaften ist möglich, ohne dass Familienunternehmen darunter leiden. Laut der «SonntagsZeitung» will die Partei der Stimmbevölkerung damit eine «unternehmerfreundliche» Umsetzung schmackhaft machen.
Kern des Papiers ist ein flexibles Zahlungsmodell. Wer mehr als 50 Millionen Franken erbt, soll die fällige Steuer nicht zwingend in bar begleichen müssen. Stattdessen könnten Erben Firmenanteile, Immobilien oder Kunstwerke an den Staat übertragen.
Diese Sachwerte würden in einen Fonds fliessen, der von Fachleuten verwaltet wird. Alternativ könnten reiche Erben bis zur Hälfte ihrer Steuerschuld durch Investitionen in Klimaschutzprojekte abtragen oder die Abgaben über 15 Jahre in Raten zahlen.
Die Linke will damit zwei Ziele gleichzeitig erreichen: den Klimaschutz stärken und den Vorwurf entkräften, die Initiative gefährde Schweizer Unternehmen. Der Waadtländer SP-Nationalrat Benoît Gaillard, der das Papier verfasst hat, sieht darin laut «SonntagsZeitung» einen Weg, die zunehmende Vermögenskonzentration zu bremsen, ohne Betriebe zu zerschlagen. Auch die Juso stellt sich hinter den Plan. Präsidentin Mirjam Hostetmann sagte, das Papier stamme zwar nicht von der Jungpartei, man unterstütze es aber.
«Eine Steuer auf Erbschaften über 50 Millionen hilft gegen die masslose Konzentration der Vermögen.»
Benoît Gaillard
SP-Nationalrat
Die Initiative verlangt eine Steuer von 50 Prozent auf Erbschaften über 50 Millionen Franken. Die Einnahmen sollen in den Klimaschutz fliessen. Doch die Ausgangslage ist schwierig: In Umfragen von Tamedia befürworten derzeit nur 31 Prozent der Stimmberechtigten das Volksbegehren.
Ivan Jäggi, Geschäftsführer der Vereinigung Swiss Family Business, kritisiert den SP-Vorschlag. Der Staat müsse plötzlich Firmenanteile verwalten – ein «enormer gesetzgeberischer und personeller Aufwand», sagte Jäggi der «SonntagsZeitung».
«Der Vorschlag zeigt bloss, wie undurchdacht die Ideen der Jungsozialisten sind.»
Ivan Jäggi
Swiss Family Business
«Familienunternehmen» sind Konzerne wie Ems-Chemie
Hinter dem oft bemühten Begriff «Familienunternehmen» stehen laut der linken «Wochenzeitung» jedoch keine Handwerksbetriebe, sondern internationale Konzerne – etwa auch Ems-Chemie-Chefin Magdalena Martullo-Blocher, die im Vorstand von Swiss Family Business sitzt.
Kritik kommt auch aus anderer Richtung: Wie die «Wochenzeitung» berichtet, hat der Bundesrat im Vorfeld der Abstimmung kaum Daten veröffentlicht, die eine fundierte Diskussion über die Auswirkungen der Initiative erlauben würden.
Die Redaktion hat deshalb bei allen 26 kantonalen Steuerämtern eigene Daten eingeholt. Ihr Ergebnis: In der Schweiz besitzen rund 2800 Personen – knapp ein halbes Promille aller Steuerpflichtigen – ein Vermögen von über 50 Millionen Franken. Diese wären von der Initiative direkt betroffen.
