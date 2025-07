Was der Velokurier von Just Eat wohl im Rucksack hat? Eine Pizza, Sushi oder neuerdings auch Erotikartikel. (Archiv) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Essen und Erotik aus einer Hand: Just Eat liefert neu auch Vibratoren und Kondome – direkt an die Haustür. Die ungewöhnliche Kombination trifft den Zeitgeist: schnell, diskret und bequem.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Just Eat liefert neu auch Erotikartikel wie Kondome, Gleitgel und Sexspielzeug in unter einer Stunde direkt nach Hause.

Der Service ist schweizweit bereits in 19 Städten verfügbar und richtet sich an eine junge, urbane Zielgruppe mit Lust auf Spontaneität.

Die diskret verpackten Produkte sollen Erotik enttabuisieren und als modernen Lifestyle etablieren. Mehr anzeigen

Was bisher nur bei Essen möglich war, funktioniert nun auch bei Erotikartikeln: Über eine neue Partnerschaft mit dem Schweizer Erotikmarktführer Magic X liefert Just Eat seit Kurzem auch Vibratoren, Verhütungsmittel und andere Intimprodukte – und das in weniger als einer Stunde direkt an die Haustür.

Wer in der App oder auf der Webseite von Just Eat «Magic X» eingibt, kann in 19 Städten schweizweit aus rund 1500 Artikeln wählen – von Gleitgel über Penispumpen bis zu beliebten Toys wie dem «Womanizer Mini» oder dem «Jelly Dildo».

Damit setzt Just Eat auf ein Bedürfnis, das längst über Pizza und Sushi hinausgeht: Konsument*innen erwarten heute, alles bequem, schnell und möglichst diskret nach Hause geliefert zu bekommen – auch Produkte für ihre Sexualität.

Am häufigsten bestellt werden Kondome

«Wir wollen alles anbieten, was eine Stadt zu bieten hat», sagt Lukas Streich, Geschäftsführer von Just Eat Schweiz, zu «Blick». Dank der rund 1000 eigenen Kurierfahrer können auch Erotikprodukte meist innerhalb von 45 Minuten geliefert werden – ein Angebot, das sonst nur Apotheken oder Drogerien mit längerer Lieferzeit bieten.

Ganz neu ist das Konzept nicht: In Ländern wie Deutschland oder Grossbritannien liefert der niederländische Mutterkonzern von Just Eat bereits seit Längerem sogenannte «Self Care»-Produkte. Und auch dort zeigt sich: Die Nachfrage ist enorm. Am häufigsten bestellt werden Kondome, gefolgt von Gleitcreme und Sexspielzeug.

Wer über Just Eat Erotikprodukte bestellt, muss seine Volljährigkeit gegenüber dem Kurier nachweisen. Geliefert wird in diskreter Verpackung – denn auch wenn das Angebot unverkrampft kommuniziert wird, möchten viele Kund*innen nicht, dass die Nachbarschaft über ihre Bestellung Bescheid weiss.

Ob Pizza oder Vibrator – für Just Eat ist beides nur eine Frage der Logistik. Und für die Kundschaft vor allem eines: bequem.

