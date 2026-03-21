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Mitten in Luzern Juwelier wird vor Bijouterie angeschossen – Täter flüchtig

Stefan Michel

21.3.2026

Die Baselstrasse in Luzern, unweit des Juweliergeschäfts, wo ein 31-jähriger Schweizer lebensgefährlich angeschossen wurde.
Die Baselstrasse in Luzern, unweit des Juweliergeschäfts, wo ein 31-jähriger Schweizer lebensgefährlich angeschossen wurde.
Google Streetview

Am Freitagnachmittag fallen bei einem Luzerner Juweliergeschäft Schüsse. Ein Mann wird lebensbedrohlich verletzt, die Täter entkommen unerkannt. Die Polizei fahndet nach einem weissen Lieferwagen.

Stefan Michel

21.03.2026, 12:29

21.03.2026, 12:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitagnachmittag werden auf der Baselstrasse in Luzern mehrere Schüsse abgegeben, wobei ein 31-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wird.
  • Der Angriff richtet sich mutmasslich gegen ein Juweliergeschäft, die Täterschaft flüchtet in einem weissen Lieferwagen, der später in Littau entdeckt wird.
  • Trotz Grossfahndung sind die Täter weiterhin flüchtig, während Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und Zeugen zur Mithilfe aufrufen.
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Am Freitagnachmittag wird die Baselstrasse in Luzern plötzlich zum Tatort: Gegen 14:20 Uhr fallen mehrere Schüsse – ein Mann wird schwer verletzt.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, erhält sie den Notruf um 14.20 Uhr. Gemeldet wird eine Schussabgabe. Sofort rücken zahlreiche Einsatzkräfte aus. Vor Ort finden sie einen Mann vor, der verletzt am Boden liegt. Die Beamten leisten Erste Hilfe, bevor der Rettungsdienst 144 den Schwerverletzten ins Spital bringt.

Beim Opfer handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer, der laut Polizei lebensbedrohlich verletzt worden ist. Laut «Blick» hat der Angriff einer Bijouterie gegolten, der Schwerverletzte ist der Juwelier, wie seine Schwester bestätigt. Die Zeitung zeigt Fotos von der polizeilichen Versiegelung des Ladenlokals und von Einschusslöchern in dessen Inneren.

Täter fliehen in weissem Lieferwagen

Die unbekannte Täterschaft ergreift noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht – mit einem weissen Lieferwagen fährt sie stadtauswärts. Kurze Zeit später dann ein möglicher Durchbruch: Das mutmassliche Fluchtfahrzeug wird im Luzerner Stadtteil Littau entdeckt. Doch trotz sofort eingeleiteter Grossfahndung gelingt den Tätern die Flucht.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Konkrete Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Hintergründen macht die Polizei derzeit nicht. «Aufgrund der laufenden Ermittlungen können keine weiteren Auskünfte erteilt werden», heisst es in ihrer Medienmitteilung.

Die Untersuchung liegt bei der Staatsanwaltschaft Luzern.

Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden

Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zum weissen Lieferwagen geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

Nach den Schüssen von Luzern bleiben viele Fragen offen – und die Täter sind noch immer auf freiem Fuss.

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