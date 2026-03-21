Juwelier wird vor Bijouterie angeschossen – Täter flüchtig

Am Freitagnachmittag wird die Baselstrasse in Luzern plötzlich zum Tatort: Gegen 14:20 Uhr fallen mehrere Schüsse – ein Mann wird schwer verletzt.
Wie die Luzerner Polizei mitteilt, erhält sie den Notruf um 14.20 Uhr. Gemeldet wird eine Schussabgabe. Sofort rücken zahlreiche Einsatzkräfte aus. Vor Ort finden sie einen Mann vor, der verletzt am Boden liegt. Die Beamten leisten Erste Hilfe, bevor der Rettungsdienst 144 den Schwerverletzten ins Spital bringt.
Beim Opfer handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer, der laut Polizei lebensbedrohlich verletzt worden ist. Laut «Blick» hat der Angriff einer Bijouterie gegolten, der Schwerverletzte ist der Juwelier, wie seine Schwester bestätigt. Die Zeitung zeigt Fotos von der polizeilichen Versiegelung des Ladenlokals und von Einschusslöchern in dessen Inneren.
Die unbekannte Täterschaft ergreift noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht – mit einem weissen Lieferwagen fährt sie stadtauswärts. Kurze Zeit später dann ein möglicher Durchbruch: Das mutmassliche Fluchtfahrzeug wird im Luzerner Stadtteil Littau entdeckt. Doch trotz sofort eingeleiteter Grossfahndung gelingt den Tätern die Flucht.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Konkrete Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Hintergründen macht die Polizei derzeit nicht. «Aufgrund der laufenden Ermittlungen können keine weiteren Auskünfte erteilt werden», heisst es in ihrer Medienmitteilung.
Die Untersuchung liegt bei der Staatsanwaltschaft Luzern.
Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden
Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zum weissen Lieferwagen geben kann, soll sich bei der Polizei melden.
Nach den Schüssen von Luzern bleiben viele Fragen offen – und die Täter sind noch immer auf freiem Fuss.