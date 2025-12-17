  1. Privatkunden
Trotz Protesten von Anwohnenden Gefängnis Pöschwies darf geschützten Wald roden

Noemi Hüsser

17.12.2025

Die JVA Pöschwies will den Abstand zwischen Gefängnismauer und äusserem Zaun  vergrössern.
Die JVA Pöschwies will den Abstand zwischen Gefängnismauer und äusserem Zaun  vergrössern.
Keystone

Die JVA Pöschwies in Regensdorf darf zur Verbesserung der Sicherheit ein Waldstück roden – trotz Protesten von Anwohnenden und eines Eingriffs in ein geschütztes Landschaftsgebiet.

Noemi Hüsser

17.12.2025, 13:41

17.12.2025, 13:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die JVA Pöschwies erhält trotz Widerstand aus der Bevölkerung eine Bewilligung zur Vergrösserung des Sicherheitsabstands durch Waldrodung.
  • Dafür werden 2300 Quadratmeter geschützter Wald im Landschaftsraum Katzensee gerodet.
  • Die Behörden und die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission bewerten die Sicherheit des Gefängnisses höher als den Naturschutz.
Mehr anzeigen

Die grösste Justizvollzugsanstalt der Schweiz, die JVA Pöschwies in Regensdorf ZH, hat sich laut «Tages-Anzeiger» gegen Anwohnende durchgesetzt. Sie will die Sicherheit verbessern und den Abstand zwischen Gefängnismauer und äusserem Zaun deutlich vergrössern. Dafür müssen jedoch 2300 Quadratmeter Wald gerodet werden.

Das sorgte bei Anwohnerinnen und Anwohnern für Kritik, da Waldwege, Vita-Parcours und eine Grillstelle verlegt werden müssen. Zudem liegt das Gebiet im national geschützten Landschaftsraum Katzensee.

Einwürfe von Waffen und Drogen sollen erschwert werden

Nach mehreren Rekursen und Nachbesserungen liegt nun laut «Tages-Anzeiger» die Bewilligung vor. Das Baurekursgericht hatte eine erste Genehmigung aufgehoben und unter anderem ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission verlangt.

Dieses stellte die Sicherheit des Gefängnisses über den Schutz des betroffenen Waldstücks. Auch eine Rodungsbewilligung wurde erteilt.

Die Sicherheit der JVA Pöschwies sei von öffentlichem Interesse, hielt der Kanton in einer Gesamtverfügung fest. Mit der Erweiterung wolle man Einwürfe von Waffen, Handys oder Drogen erschweren und Drohnen früher erkennen.

