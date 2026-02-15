  1. Privatkunden
Gefahr im Winter Kälte kostet weltweit mehr Leben als Hitze

Jenny Keller

15.2.2026

Kälte ist normalerweise kein Notfallereignis, sondern eine schleichende Belastung. (Symbolbild)
Kälte ist normalerweise kein Notfallereignis, sondern eine schleichende Belastung. (Symbolbild)
Christian Charisius/dpa

Minusgrade, Schnee, graue Tage: Der Winter ist in der Schweiz Alltag. Aktuelle Studien zeigen, dass gerade diese scheinbar gewöhnliche Kälte ein unterschätztes Gesundheitsrisiko darstellt.

Jenny Keller

15.02.2026, 09:53

15.02.2026, 11:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Weltweit sterben neunmal mehr Menschen an Kälte als an Hitze.
  • Gefährlich sind vor allem viele mässig kalte Tage.
  • Medizinisch gilt Kälte bereits deutlich über dem Gefrierpunkt.
  • Ältere und chronisch kranke Menschen sind besonders betroffen.
  • Mit dem Klimawandel nimmt die Bedeutung von Hitze zu, Kälte bleibt aber ein grosses Gesundheitsrisiko.
Mehr anzeigen

Minusgrade am Morgen, Schnee auf Strassen und Dächern, gefrorene Autoscheiben. In vielen Regionen der Schweiz ist der Winter dieser Tage deutlich spürbar. Kälte gehört hierzulande zum Alltag. Rekorde wie jene minus 41,8 Grad in La Brévine, gemessen 1987, sind seltene Extreme.

Die meiste Zeit bewegt sich die Kälte in weniger spektakuläreren Bereichen und zeigt sich in der Schweiz für viele Leute nur punktuell: morgens beim Eiskratzen, beim Warten auf den Zug, beim kurzen Gang nach draussen.

Ihr Risiko wird oft unterschätzt. Denn Kälte fordert Jahr für Jahr mehr Menschenleben als jede Hitzewelle. Nicht an einzelnen Extremtagen, sondern verteilt über viele Wochen mit tiefen oder mässig tiefen Temperaturen. Die Belastung summiert sich.

4,6 Millionen Menschen sterben an Folgen von Kälte

Eine Analyse eines Forschungsteams aus den USA, Spanien und Grossbritannien, die in der Fachzeitung The Lancet Planetary Health publiziert wurde, zeigt, wie gross diese «kalte» Gefahr ist. Weltweit stehen 9,4 von 100 Todesfällen im Zusammenhang mit Temperaturen, die für den menschlichen Körper ungünstig sind.

Extremhitze, Trockenheit. Die Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken

Extremhitze, TrockenheitDie Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken

Für viele überraschend: Der weitaus grössere Teil davon geht auf Kälte zurück. Konkret lassen sich 8,5 Prozent aller Todesfälle auf kalte Temperaturen zurückführen, während nur 0,9 Prozent hitzebedingt sind. In absoluten Zahlen bedeutet das: rund 4,6 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen von Kälte, gegenüber etwa 489’000 durch Hitze.

Das eigentliche «Kälterisiko» entsteht nicht plötzlich, sondern schleichend. Viele leicht bis mässig kalte Tage reihen sich aneinander und werden so zu einer dauerhaften Belastung für den Körper.

Kälte als Belastung für den Körper

Ein kurzer Blick auf die medizinische Definition von Kälte, um diesen Effekt zu verstehen: In der Forschung gilt bereits alles als kalt, was unterhalb jener Temperatur liegt, bei der statistisch gesehen am wenigsten Menschen sterben. Diese sogenannte optimale Temperatur ist gut untersucht, liegt aber oft deutlich höher, als man erwarten würde. In gemässigten Regionen Europas bewegt sie sich meist zwischen rund 18 und 23 Grad.

Das bedeutet, dass auch Tage, die sich noch frisch oder sogar angenehm anfühlen, aus medizinischer Sicht bereits als Kälte gelten. Über längere Zeit erhöht diese Belastung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegsprobleme und Schlaganfälle. Besonders anfällig sind ältere Menschen sowie Personen mit bestehenden Erkrankungen.

Wie stark dieser Effekt sein kann, zeigt ein Beispiel aus der Studie. In Barcelona führte Kälte zwischen 2000 und 2018 zu mehr als 10’700 zusätzlichen Todesfällen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hitze war im gleichen Zeitraum für 556 Todesfälle verantwortlich.

Kältebedingte

Der Befund beschränkt sich nicht auf einzelne Länder oder Klimazonen. Eine gross angelegte europäische Studie, die Daten aus 854 Städten ausgewertet hat, kommt zum gleichen Schluss: Kälte fordert derzeit deutlich mehr Todesopfer als Hitze. Und das nicht nur im Norden.

Anschlag auf Stromnetz. Zehntausende kämpfen in Berlin gegen Dunkelheit und Kälte

Anschlag auf StromnetzZehntausende kämpfen in Berlin gegen Dunkelheit und Kälte

Selbst in südlichen Regionen Europas, wo milde Winter und hohe Sommertemperaturen das Bild prägen, überwiegt die kältebedingte Übersterblichkeit klar. Der Grund liegt auch hier im Alltag. Kühle Tage kommen häufiger vor als extreme Hitzewellen und wirken über Wochen und Monate hinweg. Die gesundheitlichen Folgen summieren sich.

Mehr Hitzetage wegen Klimawandel

Trotz der deutlich höheren Zahl an Kältetoten verschiebt sich der Fokus von Politik und Gesundheitsbehörden seit Jahren Richtung Hitze. Das hat weniger mit aktuellen Zahlen zu tun als mit einem Blick in die Zukunft.

Extreme Hitzetage sind zwar selten, treffen den Körper dafür umso härter. Wenn sie auftreten, steigt das Sterberisiko innert kurzer Zeit stark an. Genau diese Tage werden mit dem Klimawandel immer häufiger. Und damit wächst auch ihr gesundheitlicher Einfluss.

Neuer Bafu-Bericht. Hitze ist laut Bund das grösste Klima-Risiko für die Schweiz

Neuer Bafu-BerichtHitze ist laut Bund das grösste Klima-Risiko für die Schweiz

Das heisst: Selbst wenn künftig weniger Menschen an Kälte sterben, wird dieser Rückgang durch die zunehmende Hitze mehr als ausgeglichen.

