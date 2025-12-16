  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Delikt in Olten Mann gesteht Tötung nach «Kafi Schnaps» – und muss dafür geradestehen

Lea Oetiker

16.12.2025

Ein Mann wurde 2015 in Olten getötet, der Täter nach verdeckten Ermittlungen verurteilt. Dieser wollte sein Geständnis wegen Alkoholkunsum anfechten.
Ein Mann wurde 2015 in Olten getötet, der Täter nach verdeckten Ermittlungen verurteilt. Dieser wollte sein Geständnis wegen Alkoholkunsum anfechten.
IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Olten hat das Bundesgericht das Geständnis eines Mannes bestätigt, der 2015 einen Bekannten getötet hatte. Trotz des Konsums von «Kafi Schnaps» galt er laut Gericht als vernehmungsfähig.

Lea Oetiker

16.12.2025, 10:10

16.12.2025, 10:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann wurde 2015 in Olten getötet, der Täter nach verdeckten Ermittlungen verurteilt.
  • Dieser wollte sein Geständnis wegen Alkoholkonsums von «Kafi Schnaps» anfechten.
  • Das Bundesgericht entschied jedoch, dass er trotz möglicher Berauschung vernehmungsfähig war und das Geständnis gültig bleibt.
Mehr anzeigen

Fast zehn Jahre nach dem Tod eines 49-jährigen Mannes in Olten hat das Bundesgericht entschieden, dass das Geständnis des verurteilten Täters trotz Alkoholkonsums gültig bleibt.

Der Mann war am 20. Dezember 2015 tot in einer Einzimmerwohnung gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Solothurn verdächtigte einen Bekannten des Opfers, mit dem er mutmasslich Drogen gehandelt hatte. Weil die Ermittlungen stockten, setzten die Behörden drei verdeckte Ermittler ein, wie der «Beobachter» berichtet.

Nach zweijähriger Observation gestand der Verdächtige die Tat. Das Solothurner Obergericht verurteilte ihn unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Dagegen legte er Beschwerde beim Bundesgericht ein – mit dem Argument, er sei zum Zeitpunkt des Geständnisses «beschwipst» gewesen. Laut Urteil bestätigten auch die Ermittler, der Mann habe «Kafi Schnaps» getrunken, sie hätten ihm das Getränk jedoch nicht angeboten.

Gericht wies die Beschwerde ab

Das Bundesgericht hielt fest: «Nicht jede Alkoholaufnahme führt zwingend zur Unverwertbarkeit einer Aussage.» Entscheidend sei, ob die befragte Person «den Sachverhalt sinnlich erfassen und die Tragweite seiner Äusserungen erkennen» könne. Der konkrete Zustand während der Befragung und das Verhalten seien ausschlaggebend, heisst es im Urteil.

Im vorliegenden Fall seien die protokollierten Aussagen des Mannes verwertbar, obwohl unklar blieb, wie hoch seine Blutalkoholkonzentration genau war. Sie vermittelten «nicht den Eindruck, dass seine geistigen Fähigkeiten durch den Alkoholkonsum irgendwie beeinflusst gewesen sind».

Das Gericht wies die Beschwerde daher ab. Es verwies zudem auf frühere Fälle, in denen es Personen mit 0,67 bis 1,48 Promille als vernehmungsfähig eingestuft hatte. «Kafi Schnaps»-Konsum mache ein Geständnis also nicht automatisch ungültig – zumal man in der Regel «nicht mehrere Kaffees mit Schnaps» trinke, wie das Gericht anmerkt.

Mehr aus dem Ressort

Politik. Räte streiten um Wiedereinführung von Doppelnamen

PolitikRäte streiten um Wiedereinführung von Doppelnamen

«Rassistische Polizeigewalt verhindern». Nigerianer verklagt die Schweiz wegen Racial Profiling

«Rassistische Polizeigewalt verhindern»Nigerianer verklagt die Schweiz wegen Racial Profiling

Versicherungen. Ständerat lehnt Vorsorgelösung bei schweren Erdbeben ab

VersicherungenStänderat lehnt Vorsorgelösung bei schweren Erdbeben ab

Meistgelesen

Baschar Al-Assad – der Promi-Augenarzt der Moskauer Elite
Edelweiss-Maschine muss wegen renitenten Passagieren ans Gate zurück
Odermatt: «Für sie war’s lustig, für mich überhaupt nicht»
Tim Mälzer entsorgt heimlich Zutat – und lügt Partner ins Gesicht
Nigerianer verklagt die Schweiz wegen Racial Profiling