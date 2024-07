Ein Kajakfahrer ist am Samstag in Wilderswil ums Leben gekommen, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. (Symbolbild) Keystone

Am Samstagnachmittag geriet ein 45-jähriger Kajakfahrer in der Lütschine in Wilderswil BE in Not. Er verunglückte tödlich.

Ein 45-jähriger Kajakfahrer ist in der Lütschine in Wilderswil BE ums Leben gekommen. Der im Kanton Waadt wohnhafte Russe geriet am Samstagnachmittag aus unbekannten Gründen in Not.

Die alarmierten Rettungskräfte bargen den Mann aus dem Wasser, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Trotz Reanimationsversuchen konnten sie ihn aber nicht mehr retten.

Der Kajakfahrer war mit Schwimmweste unterwegs.

