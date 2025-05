Blick in die Badi Lättich: Hier werden Besuchende gefilmt. Screenshot Webcam

In der Badi Lättich in Baar können Online-Besucher live beobachten, wie voll es gerade ist – oder wer gerade schwimmt. Eine hochauflösende Webcam sorgt für Diskussionen: Juristen und Datenschutzbehörden sehen rechtliche Probleme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Webcam überträgt scharfe Bilder aus dem Freibad Lättich in Baar ins Internet

Kritiker bemängeln die fehlende Bewilligung und mögliche Verletzung der Privatsphäre

Die Gemeinde prüft nun, ob die Auflösung reduziert werden soll Mehr anzeigen

In der Gemeinde Baar sorgt eine Webcam für Kritik. Auf der Website des Freibads Lättich ist für alle sichtbar, was auf der Liegewiese, beim Becken oder am Sprungturm gerade passiert – und das in gestochen scharfer Qualität. Die Kamera macht im Halbstundentakt ein Bild und veröffentlicht dieses online, um – so die Begründung der Gemeinde – die Auslastung des Bades zu zeigen.

Doch Datenschützer und Juristen sind alarmiert. Martin Steiger, Anwalt aus Zürich mit Spezialisierung im Datenschutzrecht, äussert gegenüber der «Zuger Woche» erhebliche Zweifel an der Rechtmässigkeit. Die Kamera sei als Videoüberwachung zu werten, da Menschen klar identifizierbar seien – auch Kinder.

Für solch detaillierte Bilder sei eine datenschutzrechtliche Genehmigung nötig. Ein einfaches Auslastungsbarometer in Prozentzahlen hätte denselben Zweck erfüllen können, meint Steiger.

Gemeinde verteidigt sich

Auch die Zuger Datenschützerin Yvonne Jöhri sieht den Betrieb der Webcam kritisch. Ihrer Ansicht nach ist die Persönlichkeitswahrung nur dann gegeben, wenn Menschen nicht erkennbar sind.

Zudem sei bei jeder Kamera, die Überwachungszwecken dient, eine Bewilligung erforderlich. Für die Badi-Kamera sei bei ihr jedoch weder eine Anfrage noch ein Gesuch eingegangen.

Die Gemeinde verteidigt sich: Die Webcam diene nicht der Überwachung, sondern der Besucherinformation, betont FDP-Gemeinderätin Sonja Zeberg-Langenegger, die für Sport und Liegenschaften zuständig ist, gegenüber der «Zuger Woche».

Die Bilder würden nicht gespeichert, und die Erkennbarkeit sei begrenzt. Trotzdem wolle man nun prüfen, ob die Bildqualität verringert werden kann.