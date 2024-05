Helikopter der U.S. Navy üben hier mit Schweizer Luftwaffe

An der Übung im Schweizer Luftraum nehmen auch drei Helikopter des Typs UH-60 «Blackhawk» teil. Symbolbild: Keystone

Zwei in Deutschland stationierte Helikoptereinheiten der U.S. Navy sind am Montag nach Payerne VD geflogen. Grund ist eine gemeinsame Übung mit der Schweizer Luftwaffe, die bis Freitag andauert.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Luftwaffe und die U.S. Navy halten von Montag bis Freitag eine gemeinsame Übung in Payerne VD ab.

Dafür sind am Montag zwei in Deutschland stationierte Einheiten mit Maschinen der Typen UH-60 «Blackhawk» und drei CH-47 «Chinook» angereist.

Mit der Übung wolle man gemäss VBS die Fähigkeiten für das gemeinsame operative Vorgehen fördern. Mehr anzeigen

Wer heute den Himmel beobachtet, entdeckt dabei möglicherweise US-Kampfhelikopter in der Luft. Das ist ungewöhnlich, hat aber einen guten Grund: Die Helikoptereinheiten der U.S. Army sind für eine Übung mit der Schweizer Luftwaffe angereist.

«Um die Zusammenarbeit mit den in Europa stationierten Einheiten der United States Army zu intensivieren, finden in diesem Jahr mehrere Besuche und Austausche in Payerne statt», schreibt das Verteidigungsdepartement (VBS) in einer Mitteilung. In diesem Rahmen seien für ein gemeinsames Training von Montag bis Freitag, 13. bis 17. Mai, Angehörige der U.S. Army mit drei UH-60 «Blackhawk» und drei CH-47 «Chinook» eingetroffen.

Gegenseitiger Austausch von Wissen

Insgesamt nehmen laut Mitteilung rund 20 Angehörige der Schweizer Luftwaffe an der Übung teil. Organisiert wird das Manöver von der Schweizer Luftwaffe. «Die Übung bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, insbesondere die Fähigkeiten für das gemeinsame operative Vorgehen zu fördern», so das VBS.

Durch den Austausch von Wissen und verschiedenen Vorgehensweisen können die Partnerstaaten ihre eigene Effizienz und Einsatzbereitschaft steigern. Zudem würden die Einheiten der U.S. Army im Kompetenzbereich Berg- und Hochgebirgsflug beraten.