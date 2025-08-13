  1. Privatkunden
SP und Grüne fordern Abbruch Kampfjet-Entscheid entzweit die politischen Lager

SDA

13.8.2025 - 19:00

Die Beschaffung neuer US-Kampfjets des Typs F-35 kommt die Schweiz teurer zu stehen als ursprünglich angenommen. (Archivbild)
Die Beschaffung neuer US-Kampfjets des Typs F-35 kommt die Schweiz teurer zu stehen als ursprünglich angenommen. (Archivbild)
Bild: sda

Der Entscheid des Bundesrats zum Kampfjet F-35 entzweit die Parteien. Die Bürgerlichen wollen wie die Landesregierung trotz Mehrkosten an dem Kauf festhalten. SP und Grüne fordern den Abbruch.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

13.08.2025, 19:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz kann den Festpreis für 36 F-35-Jets aus den USA nicht durchsetzen.
  • Es fallen jetzt bis zu 1,3 Milliarden Franken Mehrkosten an.
  • Die Bürgerlichen wollen wie die Landesregierung trotz der hohen Mehrkosten an dem Kauf festhalten.
  • SP und Grüne fordern den sofortigen Stopp der Beschaffung.
Mehr anzeigen

Die Landesregierung müsse die Beschaffung der F-35 sofort stoppen und mit den europäischen Partnern Alternativen suchen, schrieb am Mittwoch die SP. Mit der Behauptung, es gebe einen Fixpreis, sei die Stimmbevölkerung hinters Licht geführt worden.

Ins gleiche Horn stiess der Zürcher Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli. «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende», schrieb Glättli am Mittwoch auf der Plattform Bluesky. Es drohten weitere Kostensteigerungen.

«Sicherheitspolitisches Harakiri»

Unterstützung für den Bundesrat gab es derweil aus dem bürgerlichen Lager. Der F-35 sei sicherheitspolitisch unverzichtbar, liess die FDP wissen. Ohne die neuen Jets stehe die Schweiz in wenigen Jahren faktisch ohne Luftverteidigung da. Dies käme einem «sicherheitspolitischen Harakiri» gleich.

Kosten-Debakel für die Schweiz. F-35-Kampfjets kosten viel mehr als ursprünglich geplant

Kosten-Debakel für die SchweizF-35-Kampfjets kosten viel mehr als ursprünglich geplant

Mitte verteidigt Amherd

Die Mitte-Partei stellte sich dagegen hinter ihre frühere Bundesrätin. Aufgrund externer Gutachten habe die Schweiz davon ausgehen müssen, dass es sich bei den mit den USA ausgehandelten Kosten um einen Festpreis handle.

«SP und Grüne tun gut daran, die Preis- oder die aktuelle Zollsituation nicht zu missbrauchen, um das Projekt zu kippen», hiess es von den Freisinnigen weiter. Zugleich hielt die FDP fest, das Zugeständnis an die USA bezüglich der Preise sei schmerzhaft – und peinlich für die frühere Verteidigungsministerin Viola Amherd.

Sogar ein Bundesrat trat zurück. Die Schweiz und ihre Kampfjets – eine Geschichte voller Pannen

Sogar ein Bundesrat trat zurückDie Schweiz und ihre Kampfjets – eine Geschichte voller Pannen

Für die Sicherheit der Schweiz bleibe die Beschaffung der F-35-Kampfjets zentral, liess sich Parteipräsident Philipp Matthias Bregy am Mittwoch in einem Communiqué zitieren. Einverstanden ist die Mitte auch damit, dass der Kampfjet-Kauf im Rahmen des vom Volk bewilligten Kredits von sechs Milliarden Franken erfolgen soll.

Der Bundesrat habe der Schweiz den F-35 als insgesamt vorteilhaftestes Kampfflugzeug verkauft, das zu einem Fixpreis von sechs Milliarden Franken zu haben sei, schrieben die Grünliberalen. Dem sei aber nicht so. Es handle sich um einen folgenschweren Irrtum der Landesregierung.

Der Bundesrat könne nun nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern müsse eine Lösung präsentieren, so die GLP. Diese müsse sich im von der Bevölkerung abgesegneten Rahmen bewegen – oder der Kampfjet müsse erneut vors Volk.

Mehr Videos zum Thema

USA machen zusätzlich bis 1,3 Milliarden Dollar für F-35 geltend

USA machen zusätzlich bis 1,3 Milliarden Dollar für F-35 geltend

650 Millionen bis 1,3 Milliarden US-Dollar: Diesen Mehrbetrag nennen die USA zusätzlich zum ausgehandelten Kaufpreis für die 36 F-35-Kampfjets, die die Schweiz für rund 6 Milliarden Franken beschaffen will. Rüstungschef Urs Loher gab die Zahl am Mittwoch in Bern vor den Medien bekannt. Die grosse Spanne liege an der unsicheren Preisentwicklung, sagte Loher. Der Bundesrat dagegen geht von einem Fixpreis von rund 6 Milliarden Franken aus. Er setzt auf diplomatische Gespräche mit den USA. Die USA wiederum sprechen von einem Missverständnis.

25.06.2025

Mehr zum Thema

«Idioten bauen immer noch F-35». Musk findet Kampfjets unnötig – Zürcher Experte demontiert ihn

«Idioten bauen immer noch F-35»Musk findet Kampfjets unnötig – Zürcher Experte demontiert ihn

1,3 Milliarden Franken mehr?. F-35-Kampfjet-Beschaffung soll deutlich teurer werden

1,3 Milliarden Franken mehr?F-35-Kampfjet-Beschaffung soll deutlich teurer werden

F-35-Kosten heben ab. «Hat man das Parlament und die Bevölkerung bewusst belogen?»

F-35-Kosten heben ab«Hat man das Parlament und die Bevölkerung bewusst belogen?»

