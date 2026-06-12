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Verkehrschaos an Pfingsten Kandersteg BE sperrt Zufahrt – Nachbargemeinde kriegt den Stau

Lea Oetiker

12.6.2026

Am Pfingstsonntag waren über 3000 Fahrzeuge in Richtung Kandersteg unterweg.
Am Pfingstsonntag waren über 3000 Fahrzeuge in Richtung Kandersteg unterweg.
KEYSTONE

Wegen zu vieler Autos sperrte Kandersteg BE die Zufahrt und löste in Kandergrund BE ein Verkehrschaos aus. Die Nachbargemeinde stoppte die Aktion, doch der Streit hält bis heute an.

Lea Oetiker

12.06.2026, 13:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Über Pfingsten fuhren über 3000 Autos nach Kandersteg bei nur 1500 Parkplätzen.
  • Die Gemeinde liess deshalb Fahrzeuge auf der Nationalstrasse stoppen und teilweise umkehren.
  • Nach Kritik soll nun eine Lösung gegen Verkehrschaos und Overtourism gefunden werden.
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Am Pfingstsonntag wurden Autofahrende vor dem Mitholz-Tunnel bei Kandersteg gestoppt: Verkehrsdienst-Mitarbeitende hielten sie auf der Nationalstrasse an und erkundigten sich nach dem Fahrziel.

Wer Kandersteg angab, musste umkehren – sämtliche Parkplätze im Dorf waren belegt. Die Folge: Statt in Kandersteg bildete sich der Stau bereits über mehrere Kilometer in der Nachbargemeinde Kandergrund.

Am Pfingstsonntag waren über 3000 Fahrzeuge in Richtung Kandersteg unterwegs, obwohl vor Ort lediglich rund 1500 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Die Massnahme sorgte für Kritik, insbesondere in der Nachbargemeinde Kandergrund, die nicht informiert worden war, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Dessen Gemeinderatspräsident Roland Stoller griff schliesslich gemeinsam mit weiteren Beteiligten ein und beendete die Verkehrslenkung vor Ort.

Die eigenmächtige Aktion aus Kandersteg stiess auf Unverständnis. «Das akzeptieren wir nicht», sagte Stoller bereits zuvor. Auch die BLS als Betreiberin des Autoverlads war nicht informiert. In Kandersteg selbst wurden wegen Falschparkierens an jenem Tag rund 400 Bussen ausgestellt.

Runder Tisch am Freitag

Eine Stellungnahme der Gemeinde Kandersteg liegt derzeit nicht vor. Gemeindepräsident René Maeder verweist auf einen runden Tisch beim Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental, der am Freitag stattfinden soll, wie die «Berner Zeitung» weiter schreibt.

Ziel ist es, gemeinsam mit allen Beteiligten Lösungen zu erarbeiten. Regierungsstatthalterin Ariane Nottaris sieht sich dabei in einer vermittelnden Rolle.

Als mögliche Massnahmen werden unter anderem frühzeitige Verkehrsinformationen am Taleingang oder Park-and-Ride-Lösungen diskutiert.

Bereits länger ist klar, dass Kandersteg an Spitzentagen unter starkem Besucherandrang leidet. Das Kandertal steht damit exemplarisch für ein wachsendes Overtourism-Problem, mit dem auch andere Regionen in der Schweiz und den Alpen konfrontiert sind.

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