Experten sind sich uneinig Kommt der Vierfachmörder von Rupperswil je wieder auf freien Fuss?

Samuel Walder

20.12.2025

Thomas N. fordert eine Therapie, sein Ziel ist eine Entlassung. Doch wie realistisch ist das?
Thomas N. fordert eine Therapie, sein Ziel ist eine Entlassung. Doch wie realistisch ist das?
zvg

Der Vierfachmörder von Rupperswil stellte vor Kurzem den Antrag, seine Therapierbarkeit prüfen zu lassen. Damit rückt die Frage in den Fokus: Kann es sein, dass er jemals wieder freikommt? Eine Einordnung.

Samuel Walder

20.12.2025, 17:27

20.12.2025, 17:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thomas N., der Täter des Vierfachmords von Rupperswil, befindet sich seit 2016 in ordentlicher Verwahrung – eine Massnahme, die theoretisch eine Entlassung erlaubt.
  • Im Gegensatz dazu steht die lebenslange Verwahrung, bei der eine Entlassung nur bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Gefahrlosigkeit möglich ist.
  • Eine mögliche Therapie von Thomas N. wird kontrovers diskutiert.
  • Die einen meinen, Thomas N. sei nicht therapierbar und somit auch nicht qualifiziert, entlassen zu werden.
  • Andere sehen eine Therapie unter engmaschiger Kontrolle als möglich. 
Mehr anzeigen

Thomas N. ist seit Mai 2016 im Gefängnis. Er brachte im Dezember 2015 vier Personen in Rupperswil AG um. Danach brannte er das Haus ab, in dem die Opferfamilie lebte. Das Delikt entwickelte sich zu einem Jahrhundertall. Das Gericht ordnete im Prozess eine ordentliche Verwahrung an.

Die Frage, die sich die Bevölkerung seither immer mal wieder stellt: Kann es sein, dass dieser Mann jemals wieder auf freien Fuss kommt?

Um diese Frage zu beantworten, muss man zuerst den Unterschied zwischen einer ordentlichen und einer lebenslangen Verwahrung kennen.

Die ordentliche Verwahrung: Sie wird angeordnet, wenn ein Täter als gefährlich gilt und ein hohes Rückfallrisiko besteht. Sein Zustand wird regelmässig überprüft. Besteht keine Gefahr mehr, ist eine Entlassung möglich.

Die lebenslange Verwahrung: Sie ist die schärfste Massnahme im Schweizer Strafrecht. Sie kommt nur bei extrem schweren Gewalt- oder Sexualverbrechen zur Anwendung. Eine Überprüfung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Entlassung nur möglich, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass vom Täter keine Gefahr mehr ausgeht.

Lebenslange Verwahrung gibts erst seit 2004

Dass es in der Schweiz überhaupt die Möglichkeit der lebenslangen Verwahrung gibt, ist auf eine Volksinitiative der Selbsthilfegruppe «Lumière de l’Espoir – Ensemble contre la violence» (deutsch: Licht der Hoffnung – Gemeinsam gegen Gewalt) zurückzuführen. Sie reichte die Volksinitiative mit dem Titel «Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter» am 3. Mai 2000 bei der Bundeskanzlei ein – mit 194'390 gültigen Unterschriften. Die Initiative wurde am 8. Februar 2004 durch Volk und Stände angenommen. Die Annahme hatte eine Änderung in der Bundesverfassung zur Folge.

Im Kommentar zum Artikel 123a BV heisst es: «Diese Initiative stand im Zusammenhang mit den seit Anfang der 1990er Jahre unternommenen Bemühungen, die Gesellschaft vor einigen inhaftierten Personen zu schützen, bei denen das Risiko eines Rückfalls bei Urlaub oder bedingter Entlassung besteht.»

«Auch ein grässlicher Täter ist ein Mensch»

Thomas N. ist von der lebenslangen Verwahrung nicht betroffen. Dies, weil er im Prozess nicht als dauerhaft untherapierbar eingestuft wurde – diese Einstufung wäre eine zwingende Bedingung für die lebenslange Verwahrung. Bei seinem Urteil verzichtete das Gericht, eine freiwillige Therapie anzuordnen. Man ging davon aus, dass bei N. eine Therapie durch seine manipulative Art nicht erfolgreich durchgeführt werden könnte. 

Das heisst, er könnte nach seiner lebenslangen Freiheitsstrafe und ordentlicher Verwahrung theoretisch wieder entlassen werden. Dafür muss ihm aber attestiert werden, dass er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt. Im Herbst 2025 stellt Thomas N. darum den Antrag zur Prüfung seiner Therapierbarkeit – und das mit Erfolg: Das Aargauer Verwaltungsgericht kommt zum Schluss, dass die Behörden nicht ausreichend geprüft haben, ob der Täter überhaupt therapierbar ist.

Thomas Manhart, ehemaliger Chef des Zürcher Amts für Justizvollzug, äusserte sich in einem Interview mit «Watson» dazu: «Auch ein grässlicher Täter ist ein Mensch.» Doch selbst im günstigsten Fall, so Manhart, würden bis zu ersten Lockerungen mindestens 15 Jahre vergehen.

Er verweist auf den Fall der Parkhausmörderin Caroline H., bei der erst nach 26 Jahren Haft eine Therapie angeordnet und die Verwahrung in eine stationäre Massnahme umgewandelt wurde.

Thomas N. bewirkte, dass sich Gefängnisangestellte für ihn einsetzte

Andere Fachleute haben eine strengere Meinung. Der forensische Psychiater Thomas Knecht äusserte sich gegenüber «Tele M1» und «Blick» kritisch: Eine Therapie für Thomas N. sei hoffnungslos.

Manhart nennt diese Aussage «populistisch» und warnt vor Vorverurteilungen: Es gehe derzeit lediglich um die Prüfung eines Therapiezugangs – nicht um eine bevorstehende Entlassung.

Doch die Sorgen sind nicht unbegründet. Thomas N. gilt als äusserst manipulativ, was sich während der Tat, aber auch bei einem Vorfall in der JVA Pöschwies zeigte: Nachdem er sich über ein neues Gutachten beklagt hatte, solidarisierte sich eine Gefängnisangestellte mit ihm, rief persönlich bei der Staatsanwältin an und kritisierte sie. Die Frau hatte offenbar die professionelle Distanz verloren – eine gefährliche Dynamik bei der Arbeit mit Hochrisiko-Tätern, für die das Personal eigentlich geschult ist und die damit noch mehr für die manipulativen Fähigkeiten des Insassen spricht.

Für Thomas Manhart ist klar: Eine Therapie für Thomas N. müsste unter engmaschiger Aufsicht und Supervision erfolgen. Der psychiatrisch-psychologische Dienst des Kantons Zürich sei dafür ausgebildet und professionell aufgestellt. Die Staatsanwaltschaft zieht den Entscheid des Verwaltungsgerichts vor das Bundesgericht. Wie lange es dauern wird, bis Antworten kommen, bleibt abzuwarten. 

