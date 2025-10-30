Kanton Aargau macht Tote zu Immobilien-Mitbesitzern

Manch Immobilienbesitzer*in im Kanton Aargau dürfte sich über die Post vom Kanton gewundert haben. Keystone

Die flächendeckende Neubewertung von Immobilien im Aargau wird von einer IT-Panne überschattet. Rund 7500 Briefe enthalten gravierende Fehler.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Aargau wurden im Zuge der Neubewertung von 250'000 Liegenschaften rund 7500 fehlerhafte Steuerverfügungen mit falschen Eigentümerdaten versendet.

Ursache ist laut Steueramt ein technisches Problem bei der Verarbeitung von Adress- und Eigentümerdaten.

Ein neuer Versand ist nicht geplant. Mehr anzeigen

Im Kanton Aargau macht die flächendeckende Neubewertung von rund 250'000 Liegenschaften Schlagzeilen. Hintergrund ist die Reform des Steuergesetzes, die seit Anfang Jahr gilt: Der Eigenmietwert beträgt neu 62 Prozent der Marktmiete.

Seit Mittwoch erhalten Eigentümerinnen und Eigentümer Post vom Kantonalen Steueramt – inklusive der neuen Schätzungsverfügung, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Doch viele Briefe enthalten demnach falsche Angaben: Veraltete Eigentümer, Ex-Partner oder gar Verstorbene tauchen auf den Dokumenten auf.

Ein Betroffener berichtet der «AZ», er habe drei fehlerhafte Verfügungen erhalten – teils mit falschen Standorten, teils mit einer Ex-Frau als Miteigentümerin.

Drei Prozent der Briefe betroffen

Das Steueramt bestätigte den Fehler auf seiner Website und sprach von einem «technischen Problem bei den Adress- und Eigentümerdaten». Die Schätzwerte selbst seien korrekt. Man arbeite «mit Hochdruck» an der Behebung.

Bislang wurden 210'000 Verfügungen verschickt, rund 40'000 stehen noch aus. Laut einer ersten Analyse des externen IT-Dienstleisters betrifft der Fehler etwa drei Prozent der versandten Briefe – rund 7500 Stück.

Ein erneuter Versand ist nicht vorgesehen, da die Schätzwerte stimmen. Wer aber eine korrigierte Version möchte, kann diese beim Kantonalen Steueramt anfordern.