Kanton Aargau macht Tote zu Immobilien-Mitbesitzern

Im Kanton Aargau macht die flächendeckende Neubewertung von rund 250'000 Liegenschaften Schlagzeilen. Hintergrund ist die Reform des Steuergesetzes, die seit Anfang Jahr gilt: Der Eigenmietwert beträgt neu 62 Prozent der Marktmiete.
Seit Mittwoch erhalten Eigentümerinnen und Eigentümer Post vom Kantonalen Steueramt – inklusive der neuen Schätzungsverfügung, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Doch viele Briefe enthalten demnach falsche Angaben: Veraltete Eigentümer, Ex-Partner oder gar Verstorbene tauchen auf den Dokumenten auf.
Ein Betroffener berichtet der «AZ», er habe drei fehlerhafte Verfügungen erhalten – teils mit falschen Standorten, teils mit einer Ex-Frau als Miteigentümerin.
Drei Prozent der Briefe betroffen
Das Steueramt bestätigte den Fehler auf seiner Website und sprach von einem «technischen Problem bei den Adress- und Eigentümerdaten». Die Schätzwerte selbst seien korrekt. Man arbeite «mit Hochdruck» an der Behebung.
Bislang wurden 210'000 Verfügungen verschickt, rund 40'000 stehen noch aus. Laut einer ersten Analyse des externen IT-Dienstleisters betrifft der Fehler etwa drei Prozent der versandten Briefe – rund 7500 Stück.
Ein erneuter Versand ist nicht vorgesehen, da die Schätzwerte stimmen. Wer aber eine korrigierte Version möchte, kann diese beim Kantonalen Steueramt anfordern.