  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Könnte er doch freikommen? Aargau zieht Gerichtsentscheid zum Vierfachmörder weiter

SDA

20.10.2025 - 11:47

Würde das Obergericht zustummten, hätte der Vierfachmörder das recht auf vorzeitige Freilassung.
Würde das Obergericht zustummten, hätte der Vierfachmörder das recht auf vorzeitige Freilassung.
KEYSTONE

Im Fall des Vierfachmörders von Rupperswil ruft der Kanton Aargau nun das Bundesgericht an. Es geht um die Frage, ob dem Täter eine freiwillige Therapie im Strafvollzug ermöglicht werden muss – trotz lebenslanger Freiheitsstrafe und aussergewöhnlicher Tat.

Keystone-SDA

20.10.2025, 11:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesgericht wird prüfen, ob der Vierfachmörder von Rupperswil im Strafvollzug eine freiwillige Therapie absolvieren darf.
  • Der Kanton Aargau hat gegen ein entsprechendes Verwaltungsgerichtsurteil Beschwerde eingelegt.
  • Das Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass der Kanton die begonnenen psychologischen Abklärungen vollständig abschliessen und dann neu über das Therapiegesuch entscheiden müsse.
Mehr anzeigen

Das Bundesgericht wird sich mit der Frage beschäftigen, ob der Vierfachmörder von Rupperswil AG im Strafvollzug eine freiwillige Therapie absolvieren kann. Der Kanton Aargau legt Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts ein, wonach der Kanton Abklärungen abschliessen müsse.

Angesichts der aussergewöhnlichen Schwere des Falles und der Bedeutung der öffentlichen Sicherheit hätten sich die beteiligten Stellen darauf verständigt, den Entscheid des Verwaltungsgerichts beim Bundesgericht anzufechten, hielt die Medienstelle der Oberstaatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage fest. Sie bestätigte eine Meldung der «Aargauer Zeitung».

Erneute Entscheidung bei Gutachten

Die Beschwerde wird laut Oberstaatsanwaltschaft fristgerecht eingereicht. Man sei sich bewusst, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts sehr ausführlich begründet sei und der rechtliche Spielraum entsprechend eng sei. «Gleichwohl erachten wir es als notwendig, die bundesgerichtliche Überprüfung in diesem aussergewöhnlichen Fall zu veranlassen», hält die Oberstaatsanwaltschaft fest.

Das Verwaltungsgericht hatte die Beschwerde des wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilten Mannes teilweise gutgeheissen. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) müsse den bereits begonnenen Prüf- und Abklärungsprozess des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes vollständig abschliessen und dann erneut entscheiden.

«Kein signifikanter Resozialisierungserfolg zu erwarten»

Das Verwaltungsgericht hob den ablehnenden Entscheid des DVI auf. Es verzichtete jedoch darauf, selbst eine freiwillige Therapie anzuordnen. Es lässt sich laut Verwaltungsgericht vorläufig nicht sagen, beim Beschwerdeführer sei bei realistischer Betrachtung «kein signifikanter Resozialisierungserfolg zu erwarten». Das kantonale Amt für Justizvollzug habe den Abklärungsprozess vorzeitig abgebrochen, in der unzutreffenden Annahme, dass eine freiwillige Therapie von vornherein ausscheide.

Der heute 42-jährige Schweizer hatte im Dezember 2015 in Rupperswil eine Frau, deren beiden Söhne und die Freundin des älteren Sohnes brutal ermordet. Den jüngeren Sohn nötigte er vorher zu sexuellen Handlungen, die er auf seinem Mobiltelefon aufnahm. Nach den Morden versuchte er das Haus der Opfer mit Fackelöl in Brand zu stecken. Der Mörder wohnte im gleichen Quartier wie die Opferfamilie.

Meistgelesen

Hüttenpaar wird an erstem Wochenende von Instagram-Touristen überrannt
Jetzt kommt der grosse Wetter-Umschwung – der Höhepunkt folgt erst noch
Armeeübung läuft aus dem Ruder – Soldaten rufen aus Angst die Polizei
Tausende Internetseiten melden massive Störung
Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Mehr aus dem Ressort

Bundesgericht. Nicht rechtskräftige Strafbefehle sind nicht frei einsehbar

BundesgerichtNicht rechtskräftige Strafbefehle sind nicht frei einsehbar

Drogen. Stadt Zürich will legale Cannabis-Abgabe verlängern

DrogenStadt Zürich will legale Cannabis-Abgabe verlängern

Justiz. Obergericht beurteilt nach Indizienprozess Mordfall in Kehrsatz

JustizObergericht beurteilt nach Indizienprozess Mordfall in Kehrsatz