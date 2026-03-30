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Zweirad-Posse in Zürich Die Stadt legt Velospuren an, der Kanton baut sie gleich wieder ab

Philipp Fischer

30.3.2026

Auslöser kantonaler Entrüstung: Die temporäre Velospur am Neumühlequai in Zürich.
Auslöser kantonaler Entrüstung: Die temporäre Velospur am Neumühlequai in Zürich.
Bild: Keystone

Die Stadt Zürich hat am Neumühlequai und in der Walchestrasse temporär Velospuren errichten lassen. Das ging dem Kanton gegen den Strich – am Wochenende wurden die Velowege kurzerhand wieder abgebaut.

Philipp Fischer

30.03.2026, 21:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stadt Zürich installiert wegen Bauarbeiten am Zürcher Neumühlequai und in der Walchestrasse temporär Velospuren.
  • Der Kanton fühlt sich bei der Massnahme übergangen.
  • Am Wochenende wurden die Velospuren wieder abgebaut – bei der Stadt herrscht Erstaunen.
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Zwei kurze Abschnitte für Velofahrer*innen am Zürcher Neumühlequai und in der Walchestrasse haben einen Kleinkrieg zwischen der Stadt und dem Kanton ausgelöst. Wegen aktueller Baumassnahmen hat die Stadt an diesen Stellen jeweils eine Velospur errichten lassen – auf Kosten einer Autospur.

«Diese Verkehrsführung wurde aus Sicherheitsgründen umgesetzt», erklärt die städtische Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart in einer Medienmitteilung. Anlass sei die Komplexität der Baustelle am Bahnhofquai. In solchen Fällen nimmt sich die Stadt das Recht heraus, in Eigenregie «befristete Massnahmen der Verkehrssicherheit» selbst durchzuführen.

Kanton fühlt sich übergangen

Das sieht der Kanton jedoch anders. Am Freitag wurde die Stadt vom Regierungsrat des Kantons darüber informiert, dass der Rückbau der Velospur in Eigenregie durchgeführt werden soll. Grund: Die Stadt habe bei ihrem Vorgehen gegen den kantonalen Anti-Stau-Artikel verstossen.

Weniger Platz für Autos am Neumuehlequai – das stört den Kanton.
Weniger Platz für Autos am Neumuehlequai – das stört den Kanton.
Bild: Keystone

Gesagt, getan – die Arbeiten gingen am Samstag schnell über die Bühne: Nachts wurden die Velospuren wieder abgebaut und für Autolenker*innen freigegeben. Wie «TeleZüri» berichtet, mussten die Arbeiten unter Polizeischutz stattfinden. Tags zuvor hätten «Velomänsche» gegen die kantonale Initiative demonstriert.

Karin Rykart zeigt für das Vorgehen des Kantons kein Verständnis: «Eine so kurzfristige, nicht mit der Stadt abgesprochene Änderung im laufenden Verkehr gewährleistet aus Sicht des Stadtrats keine geordnete und sichere Verkehrsführung.» Dass der Rückbau vor einem für diese Woche anberaumten Gespräch mit Vertreter*innen von Regierungs- und Stadtrat stattfand, «ist für den Stadtrat befremdlich».

Zustimmung von der SVP

Die Vertretung der SVP begrüsst den Abbau der Velospuren durch den Kanton. Gegenüber «TeleZüri» erklärt SVP-Kantonsrat Ulrich Pfister: «Es war überfällig, dass der Kanton eingreift.» Die Velospur sei in einer «Nacht- und-Nebel-Aktion»errichtet worden. Der Kanton sei in der Pflicht, wenn das übergeordnete Netz beeinflusst wird, so Pfister.

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