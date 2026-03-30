Die Stadt legt Velospuren an, der Kanton baut sie gleich wieder ab

Zwei kurze Abschnitte für Velofahrer*innen am Zürcher Neumühlequai und in der Walchestrasse haben einen Kleinkrieg zwischen der Stadt und dem Kanton ausgelöst. Wegen aktueller Baumassnahmen hat die Stadt an diesen Stellen jeweils eine Velospur errichten lassen – auf Kosten einer Autospur.
«Diese Verkehrsführung wurde aus Sicherheitsgründen umgesetzt», erklärt die städtische Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart in einer Medienmitteilung. Anlass sei die Komplexität der Baustelle am Bahnhofquai. In solchen Fällen nimmt sich die Stadt das Recht heraus, in Eigenregie «befristete Massnahmen der Verkehrssicherheit» selbst durchzuführen.
Kanton fühlt sich übergangen
Das sieht der Kanton jedoch anders. Am Freitag wurde die Stadt vom Regierungsrat des Kantons darüber informiert, dass der Rückbau der Velospur in Eigenregie durchgeführt werden soll. Grund: Die Stadt habe bei ihrem Vorgehen gegen den kantonalen Anti-Stau-Artikel verstossen.
Gesagt, getan – die Arbeiten gingen am Samstag schnell über die Bühne: Nachts wurden die Velospuren wieder abgebaut und für Autolenker*innen freigegeben. Wie «TeleZüri» berichtet, mussten die Arbeiten unter Polizeischutz stattfinden. Tags zuvor hätten «Velomänsche» gegen die kantonale Initiative demonstriert.
Karin Rykart zeigt für das Vorgehen des Kantons kein Verständnis: «Eine so kurzfristige, nicht mit der Stadt abgesprochene Änderung im laufenden Verkehr gewährleistet aus Sicht des Stadtrats keine geordnete und sichere Verkehrsführung.» Dass der Rückbau vor einem für diese Woche anberaumten Gespräch mit Vertreter*innen von Regierungs- und Stadtrat stattfand, «ist für den Stadtrat befremdlich».
Zustimmung von der SVP
Die Vertretung der SVP begrüsst den Abbau der Velospuren durch den Kanton. Gegenüber «TeleZüri» erklärt SVP-Kantonsrat Ulrich Pfister: «Es war überfällig, dass der Kanton eingreift.» Die Velospur sei in einer «Nacht- und-Nebel-Aktion»errichtet worden. Der Kanton sei in der Pflicht, wenn das übergeordnete Netz beeinflusst wird, so Pfister.
Zürich öffnet den Tunnel unter dem Hauptbahnhof für die Velos
Endlich freie Fahrt für Velos aller Art unter dem Zürcher Hauptbahnhof: Am Donnerstagabend wird der Tunnel zwischen Kasernenstrasse und Sihlquai offiziell eröffnet. Ursprünglich war die Verbindung zwischen den Kreisen 4 und 5 für Autos vorgesehen.