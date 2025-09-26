  1. Privatkunden
Ständige Verspätungen Kanton Schaffhausen geht wegen Deutscher Bahn auf die Barrikaden

SDA

26.9.2025 - 10:54

«Dieser Zug fällt aus»: Der Kanton Schaffhausen fordert wegen notorischer Verspätungen und Ausfälle der Deutschen Bahn sofortige Massnahmen. (Symbolbild)
Keystone

Der Kanton Schaffhausen hat genug von den ständigen Verspätungen der Deutschen Bahn. In einem offenen Brief verlangt er von den SBB eine Aufteilung der Stuttgart-Zürich-Verbindung – damit die Fahrgäste nach Zürich endlich pünktlich ankommen.

Keystone-SDA

26.09.2025, 10:54

26.09.2025, 11:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kanton Schaffhausen kritisiert massive Verspätungen auf der Linie Stuttgart–Zürich.
  • Gefordert wird eine Aufteilung in zwei Strecken mit Übergang in Singen.
  • Auch in Basel haben die SBB bereits DB-Verbindungen wegen Unzuverlässigkeit gekappt.
Mehr anzeigen

Die Geduld des Kantons Schaffhausen ist am Ende. In einem offenen Brief an SBB-Chef Vincent Ducrot fordert die Kantonsregierung sofortige Schritte gegen die anhaltenden Verspätungen und Ausfälle der Deutschen Bahn auf der internationalen Verbindung Stuttgart–Zürich.

Konkret schlägt Schaffhausen vor, die Strecke in zwei Abschnitte zu teilen: von Stuttgart nach Singen sowie von Singen über Schaffhausen nach Zürich. So sollen die Reisenden aus der Region trotz Problemen bei der Deutschen Bahn pünktliche Anschlüsse in Richtung Zürich erhalten.

Seit Jahren Streitigkeiten

Hintergrund sind die seit Jahren bekannten Schwierigkeiten auf der Intercity-Linie, die immer wieder für Unmut sorgen. «Die Schaffhauserinnen und Schaffhauser haben Anspruch auf verlässliche Verbindungen nach Zürich», heisst es im Schreiben.

Ein ähnliches Vorgehen haben die SBB bereits in Basel umgesetzt. Dort enden seit April die DB-Verbindungen aus Hamburg und Dortmund wegen Verspätungen in Basel. Für den Schweizer Abschnitt übernehmen seither die SBB.

