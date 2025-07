Ernst_Fischer Die Schweiz hat wohl nicht rechtzeitig einige Hundert Millionen Franken nicht wie verlangt in den UNO-Klimafonds mit Sitz in Südkorea einbezahlt, deshalb haben wir nun diese klimatischen Naturkatastrophen in der Schweiz.

Pruweime85 Ernst_Fischer Da hat wohl schon jemand zu lange an der Sonne gelegen…

aha Ernst_Fischer Wohl diesen Zusammenhang nicht begriffen?!

Ernst_Fischer aha Sie beaupten somit, unsere Zahlungen in den UNO-Klimafonds seien weggeschmissenes Geld für z.B. Korrupte Staaten? Erklären Sie mir doch, dass es Ihrer Ansicht nach fürs Klima NICHTS nützt, wenn die Schweiz Zahlungen in den Klimafonds zahlt.

Ernst_Fischer Es kommen bereits die ersten Touristen nach Luzern, um zu schauen, wie die Dampfschiffe bei der Fahrt auf dem ehemaligen Vierwaldstättersee Staub aufwirbeln, der einem Wüstensturm gleich kommt.

Fraubi1 In Afrika, Australien und weiteren hitzeerprobten Ländern ist niemand damit zufrieden, wenn es heisst: Wasser sparen. Das genügt doch nicht! Ständig zu erzählen, dass es sich um eine menschengemachte Klimaerwärmung handelt, ist keine Lösung. Schuldzuweisungen ändern nichts.

Unterirdische Reservoirs? Neue Bauten in die Erde, statt in die Höhe, wo Hitze ist? Es gibt bereits erprobte unterirdische Städte. Wird ausreichend Regenwasser aufgefangen?

Dach- und Fassaden Begrünung Pflicht!!!

Humus =Gold! Bäume auf Feldern u Wiesen erlauben!!!

Bodenversieg. allg. muss korrigiert werden! Noch wird mit H2O geschludert!

Was empfehlen unsere Wissenschaftler?

Bringt hier bitte auch mal Lösungen, danke!

aha Fraubi1 Die Bauern wirds freuen, wenn sie alle 10 Meter einen Baum auf dem (Heu)Feld, dem Getreidefeld, zwischen den Kartoffeln, Kabis, Salat, Zuckerrüben, etc.pp. haben müssen! Wer bezahlt den Mehraufwand? Genau, wir Konsumenten. Die Ergänzungsleistungen und das Sozialamt werden sich freuen!

Zudem sollen die Dächer für PV-/Solar-Anlagen bereitstehen!

Und nein, ich will nicht in einem 8-stöckigen Untertagebau-Hochhaus wohnen, ich brauche Sonnenlicht!

robbingwood0815 Fraubi1 und Schäflein blöken artig: «mäh, mäh, mäh meh meh mehr von allem!»

Schieer Symptombekämpfung

(die Lösungsvorschläge sind sehr okay – aber um eine Verhatlensanpassung kommen wir schlicht nicht rum)

robbingwood0815 Fraubi1 Im dürregeplagten Osten von Deutschland gibts interessante Misch-Varianten: Um den Boden vor der Dürre/Erosion zu schützen, werden Solar-panele derart drüber verteilt, dass genügend Sonnenlicht einfällt – und der Boden die Restfeuchte länger speichert (in Kombination mit wassersparenden Sprinklern. Den verantwortungsvollen Bauern müsste derlei eigentlich begeistern!

Ai-am Fraubi1 Früher waren die Hausdächer rot und die Fassaden meist weiss.

Heute sind Dächer wie Fassaden meist schwarz oder anthrazit gleich wie auch Autos, Sonnenstoren und -schirme, Gartenmöbel und -zäune, etc. Nicht nur ein trauriger, höllen- oder friedhofsähnlicher Anblick, sondern für die Klimaerwärmung nachteilig.

Aber solange wie das WC mit Trinkwasser spülen ist es ja noch nicht so schlimm ? ! ?

robbingwood0815 aha «ich will ich will ich will» – nur ob des Gemüse auch noch will – Gemüsebauern leiden ganz speziell unter langen Dürreperioden, bzw. Dauernässe

höchste Zeit, mal diesen Zusammenhang zu antizipieren