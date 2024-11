Jäger erschiesst versehentlich Kollegen bei Waldausflug

Der Mann erschoss versehentlich seinen Kollegen. (Symbolbild) Uwe Anspach/dpa

Ein Jagdausflug im Kanton Waadt endete tödlich, als ein 64-jähriger Jäger versehentlich von einem Kollegen erschossen wurde. Die Ermittlungen laufen.

Eine Jagdgesellschaft im Kanton Waadt wurde am Freitag von einem Vorfall überschattet. Die Gruppe war in Oulens-sur-Echallens unterwegs, um eine vom Wildhüter gemeldete Wildschweinhorde zu jagen. Die Tiere hatten sich in ein schwer zugängliches Gebiet mit dichtem Brombeerbewuchs zurückgezogen.

Um die Wildschweine aufzuschrecken, gab ein Jäger mehrere Schüsse ab, da der Einsatz von Jagdhunden nicht den gewünschten Erfolg brachte.

In der Folge wurde ein Wildschwein von einem weiteren Jäger beschossen, jedoch nicht verletzt. Unter noch ungeklärten Umständen traf einer der Schüsse einen wartenden Jäger tödlich. Das Opfer, ein 64-jähriger Mann aus dem Kanton Freiburg, erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die beiden beteiligten Jäger, im Alter von 67 und 80 Jahren, wurden von der Polizei befragt.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Der diensthabende Staatsanwalt hat die Polizei mit der Untersuchung beauftragt. Vor Ort waren ein Krankenwagen der SAT-Ambulanz, ein Arzt des Universitätszentrums für Rechtsmedizin Romand sowie zwei Polizeipatrouillen im Einsatz.