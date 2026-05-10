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Angst vor öffentlicher Empörung Kanton Wallis verweigert Freigabe von Crans-Montana-Akten

Lea Oetiker

10.5.2026

Blumen und eine Gedenktafel in der Nähe des Eingangs der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. (Archivbild)
Blumen und eine Gedenktafel in der Nähe des Eingangs der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. (Archivbild)
sda

Crans-Montana will das Öffentlichkeitsprinzip wegen der angespannten Medienlage einschränken. Amtliche Unterlagen sollen deshalb nicht mehr frei zugänglich sein. Doch der Entscheid ist umstritten.

Lea Oetiker

10.05.2026, 09:11

10.05.2026, 09:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Crans-Montana soll das Öffentlichkeitsprinzip eingeschränkt werden.
  • Amtliche Dokumente wären dann nicht mehr frei einsehbar.
  • Der Kanton begründet dies mit der angespannten Medienlage und laufenden Verfahren.
Mehr anzeigen

Gemäss dem Öffentlichkeitsprinzip kann grundsätzlich jede Person amtliche Dokumente einsehen, ohne ein besonderes Interesse nachweisen zu müssen. In Crans-Montana soll dieses Prinzip jedoch laut dem «Tages-Anzeiger» nun nicht mehr gelten.

Nach Angaben aus einem Schreiben des Dienstes für zivile Sicherheit und Militär, das im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens erstellt wurde, könnte eine Publikation der Unterlagen die mediale Dynamik zusätzlich verschärfen und den Druck auf die laufenden Untersuchungen erhöhen.

Rechtlich stützt sich der Kanton auf eine Ausnahmebestimmung (Art. 15 Abs. 2 lit. c), die eine Einschränkung erlaubt, wenn behördliche Entscheidungsprozesse gefährdet sein könnten. Zwar anerkennt der Kanton, dass es sich um öffentliche Dokumente handelt, sieht aber eine besondere Situation aufgrund der angespannten Medienlage.

Zur Begründung verweist die Verwaltung auf eine Auswertung von 269 Medienberichten aus insgesamt über 3500 Beiträgen, wie der «Tages-Anzeiger» weiter schreibt. Darin erkennt sie eine stark aufgeheizte Diskussion mit Forderungen nach Sonderermittlungen, internationaler Kritik – insbesondere aus Italien – und Druck auf die Generalstaatsanwaltschaft Béatrice Pilloud.

Fall liegt beim Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten

Kritiker warnen vor einem problematischen Präzedenzfall. Der Anwalt Sébastien Fanti sieht die Gefahr, dass hohe öffentliche Aufmerksamkeit künftig als Begründung für mehr Intransparenz dienen könnte. Auch der Umgang mit dem kantonalen Feueramt (OCF) sorgt für Spannungen, da die Akten im Zusammenhang mit laufenden Strafverfahren stehen und bereits Anzeigen gegen Verantwortliche vorliegen, so die Zeitung.

Der Anwalt Pierre-François Vulliemin fordert deshalb weitergehende Ermittlungen. Zusätzlich sorgt eine Aussage des Staatsrats Stéphane Ganzer für Diskussionen, wonach das OCF seine Aufsichtspflichten nur eingeschränkt wahrnehmen könne.

Der Fall liegt nun beim Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Eine Mediation ist für Anfang Juni geplant. Scheitert sie, könnte der Streit vor Gericht landen und grundsätzliche Fragen zur Anwendung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Wallis klären.

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