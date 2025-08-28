  1. Privatkunden
Streit endet vor Gericht Kanton will Tramhaltestelle barrierefrei umbauen – Basler Gemeinde wehrt sich vehement

Sven Ziegler

28.8.2025

Um die Tramhaltestelle im Zentrum von Riehen ist ein Streit entbrannt.
Google Maps
Google Maps

In Riehen BS wehrt sich die Gemeinde gegen den geplanten behindertengerechten Umbau der Haltestelle «Riehen Dorf». Nun hat das Appellationsgericht entschieden: Die Gemeindeinitiative ist unzulässig.

Sven Ziegler

28.08.2025, 23:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Riehen BS stemmt sich gegen den geplanten Umbau der Tramhaltestelle «Riehen Dorf». 
  • Das Appellationsgericht hat die Gemeindeinitiative für unzulässig erklärt. 
  • Kanton und Gemeinde suchen nun nach Kompromissen wie einer Veloinsel. 
Mehr anzeigen

Der geplante Umbau der Tramhaltestelle «Riehen Dorf» hat zu einem langwierigen politischen und juristischen Streit geführt. Hintergrund ist laut einem Bericht der «BZ Basel» die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes: Mit sogenannten Kaphaltestellen sollen Fahrgäste künftig stufenfrei in Tram und Bus einsteigen können.

Während dies die Zugänglichkeit verbessert, befürchtet die Gemeinde Riehen erhebliche Nachteile. Fussgängerinnen und Velofahrer sehen sich durch erhöhte Trottoirs eingeschränkt, Autofahrern droht der Verlust der direkten Durchfahrt über das Frühmesswegli. Dieses verbindet die Haltestelle mit dem Bahnhof und einem zentralen Parkplatz. Künftig wäre der Parkplatz nur noch über einen Umweg erreichbar – auch das Ruftaxi wäre davon betroffen.

Initiative für «verhältnismässige Umsetzung»

Um den Kanton von seinen Plänen abzubringen, lancierte Riehen eine Gemeindeinitiative, die eine «vernünftige und verhältnismässige Umsetzung» des Behindertengleichstellungsgesetzes verlangte. Politisch sorgte dies laut der «BZ Basel» im Grossen Rat für Diskussionen. Regierungsrätin Esther Keller betonte, dass die Vorgaben bundesrechtlich geregelt seien: «Daran können wir auch mit einer Gemeindeinitiative nicht rütteln.»

Der Grosse Rat erklärte die Initiative daher vorläufig für unzulässig, überwies den Fall aber zur endgültigen Klärung ans Appellationsgericht.

Gericht gibt Kanton recht

Wie aus dem Kantonsblatt hervorgeht, hat das Appellationsgericht nun entschieden: Die Gemeindeinitiative ist rechtlich nicht zulässig. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus. Damit hat der Kanton freie Hand, die Umbaupläne voranzutreiben.

Trotz des Urteils suchen Kanton und Gemeinde weiter nach Lösungen, um die Belastungen für Anwohner zu verringern. Diskutiert wird etwa die Einrichtung einer «Velozeitinsel», wie sie an der Tramhaltestelle Kunstmuseum bereits existiert. Zudem soll geprüft werden, ob die Zufahrt zum Parkplatz während des Wochenmarktes möglich bleibt. 

