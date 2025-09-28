Genf will keine Immunität für Polizist*innen +++ Kanton Zürich sagt Nein zu CO2-Neutralität schon 2040

13.27 Uhr

Genf sagt Nein zu Immunität von Polizist*innen und Ausgabenbremse

Das Genfer Stimmvolk sagt Nein zu zu einer Immunität für Polizistinnen und Polizisten. Das Stimmvolk lehnte eine entsprechende Initiative der SVP gemäss provisorischem Resultat mit 67,2 Prozent ab. Die SVP hatte diese Initiative lanciert, um die Anzahl der Strafverfahren gegen Polizisten zu verringern.

Die Staatsausgaben werden im Falle eines Haushaltsdefizits nicht begrenzt. Das Stimmvolk hat am Sonntag nach ersten Ergebnissen eine Ausgabenbremse mit mehr als 53 Prozent der Stimmen abgelehnt.

Bei der Ersatzwahl für den zurücktretenden Genfer Staatsrat Antonio Hodgers (Grüne) liegt der Grüne Nicolas Walder gemäss provisorischen Resultaten an der Spitze. Hinter ihm folgen Lionel Dugerdil (SVP) und Xavier Magnin (Mitte).

Der Kandidat des Mouvement Citoyens Genevois (MCG), Maikl Gerzner, lag mit auf dem vierten, Rémy Pagani von der Union Populaire auf dem fünften Platz.

Da keiner der zehn Kandidierenden das absolute Mehr von gegenwärtig 50'867 Stimmen erreicht, findet am 19. Oktober voraussichtlich ein zweiter Wahlgang statt.