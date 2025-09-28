Genf will keine Immunität für Polizist*innen +++ Kanton Zürich sagt Nein zu CO2-Neutralität schon 2040

Kantonale Abstimmungen im TickerGenf will keine Immunität für Polizist*innen +++ Kanton Zürich sagt Nein zu CO2-Neutralität schon 2040
28.9.2025
Neben den eidgenössischen Vorlagen über die E-ID und den Eigenmietwert stimmen die Schweizerinnen und Schweizer am Sonntag auch in den Kantonen und Gemeinden ab. Die Themen reichen von neuen Schulmodellen bis zu Steuerfragen.
Genf sagt Nein zu Immunität von Polizist*innen und Ausgabenbremse
Das Genfer Stimmvolk sagt Nein zu zu einer Immunität für Polizistinnen und Polizisten. Das Stimmvolk lehnte eine entsprechende Initiative der SVP gemäss provisorischem Resultat mit 67,2 Prozent ab. Die SVP hatte diese Initiative lanciert, um die Anzahl der Strafverfahren gegen Polizisten zu verringern.
Die Staatsausgaben werden im Falle eines Haushaltsdefizits nicht begrenzt. Das Stimmvolk hat am Sonntag nach ersten Ergebnissen eine Ausgabenbremse mit mehr als 53 Prozent der Stimmen abgelehnt.
Bei der Ersatzwahl für den zurücktretenden Genfer Staatsrat Antonio Hodgers (Grüne) liegt der Grüne Nicolas Walder gemäss provisorischen Resultaten an der Spitze. Hinter ihm folgen Lionel Dugerdil (SVP) und Xavier Magnin (Mitte).
Der Kandidat des Mouvement Citoyens Genevois (MCG), Maikl Gerzner, lag mit auf dem vierten, Rémy Pagani von der Union Populaire auf dem fünften Platz.
Da keiner der zehn Kandidierenden das absolute Mehr von gegenwärtig 50'867 Stimmen erreicht, findet am 19. Oktober voraussichtlich ein zweiter Wahlgang statt.
12.26 Uhr
Kanton Zürich will keine frühere Co2-Neutralität
Der Kanton Zürich soll erst 2050 klimaneutral werden – und nicht bereits im Jahr 2040. Das haben die Stimmberechtigten beschlossen. Es sind zwar noch nicht alle Gemeinden ausgezählt, das Resultat ist jedoch eindeutig.
Bisher steht im Zürcher Energiegesetz keine Jahreszahl. Das Stimmvolk gab der Politik vor zwei Jahren lediglich den Auftrag, die Treibhausgase zu reduzieren, um die Klimaerwärmung einzudämmen.
Eine Mehrheit des Kantonsrats entschied jedoch, nachträglich doch noch eine Jahreszahl ins Gesetz zu schreiben - und zwar 2040. Dieses Ziel haben sich auch die Städte Zürich und Winterthur vorgenommen.
12.10 Uhr
Hochrechnung deutet auf Ablehnung des Klimagesetzes im Kanton Zürich
Fast 60 Prozent Nein deuten darauf hin, dass es das Klimagesetz schwer haben wird. Die Prognose stammt von «tamedia».
12.00
Die ersten Hochrechnungen zu den kantonalen Abstimmungen
Was beschliessen die Kantone? Jeden Moment müssen die ersten Hochrechnungen erscheinen.
Die Abstimmungen auf Bundesebene sind politisch brisant. Auch in den Kantonen stehen grosse Fragen an. In Zürich geht es um das neue Energiegesetz mit dem Ziel von Netto-Null bis 2040 – eine Vorlage, die Umweltschützer feiern und die Wirtschaft als zu radikal kritisiert.
Im Kanton Solothurn stimmen die Bürgerinnen und Bürger über ein Kita-Gesetz ab. Es sieht mehr Betreuungsgutscheine und einen höheren Kantonsanteil an den Kosten vor. Die Gegner warnen vor steigenden Ausgaben.
In der Waadt soll das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer bereits nach fünf Jahren Aufenthalt möglich werden – eine Vorlage, die landesweit Beachtung findet.
Zürich debattiert über Laubbläser und Parkgebühren
Der Kanton Schwyz diskutiert über höhere Einstiegslöhne für Lehrpersonen, während in Appenzell Ausserrhoden eine Volksinitiative verhindern will, dass Masken oder Impfungen an Schulen ohne Zustimmung der Eltern angeordnet werden können.
Eidgenössische Abstimmungen
Auch in Basel-Stadt und Genf stehen zentrale Weichenstellungen an – von einer EU-Initiative bis hin zu einer Nachwahl in die Kantonsregierung.
Auf kommunaler Ebene sorgt vor allem Zürich für Schlagzeilen: Die Laubbläser-Initiative will Benzingeräte ganz verbieten und Elektrogeräte nur noch während drei Monaten erlauben. Daneben stimmen die Zürcherinnen und Zürcher über eine neue Parkkarten-Verordnung ab, die die Gebühren nach Fahrzeuggewicht staffeln soll. Auch mehrere Grossprojekte wie der Ausbau des Sportzentrums Oerlikon stehen auf der Agenda.