Genf will keine Immunität für Polizist*innen +++ Kanton Zürich sagt Nein zu CO2-Neutralität schon 2040

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kantonale Abstimmungen im Ticker Genf will keine Immunität für Polizist*innen +++ Kanton Zürich sagt Nein zu CO2-Neutralität schon 2040

Sven Ziegler

28.9.2025

Zürich will Laubbläsern den Motor abstellen. (Symbolbild)
Zürich will Laubbläsern den Motor abstellen. (Symbolbild)
sda

Neben den eidgenössischen Vorlagen über die E-ID und den Eigenmietwert stimmen die Schweizerinnen und Schweizer am Sonntag auch in den Kantonen und Gemeinden ab. Die Themen reichen von neuen Schulmodellen bis zu Steuerfragen.

,

Keystone-SDA, Stefan Michel

28.09.2025, 12:10

28.09.2025, 13:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz stimmt am Sonntag über die staatliche E-ID und die Abschaffung des Eigenmietwerts ab.
  • In mehreren Kantonen stehen wichtige Vorlagen an, etwa zu Klimazielen, Kinderbetreuung oder Lehrerlöhnen.
  • In Zürich entscheidet das Stimmvolk über eine Laubbläser-Initiative und höhere Parkgebühren.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 13.27 Uhr

    Genf sagt Nein zu Immunität von Polizist*innen und Ausgabenbremse

    Das Genfer Stimmvolk sagt Nein zu zu einer Immunität für Polizistinnen und Polizisten. Das Stimmvolk lehnte eine entsprechende Initiative der SVP gemäss provisorischem Resultat mit 67,2 Prozent ab. Die SVP hatte diese Initiative lanciert, um die Anzahl der Strafverfahren gegen Polizisten zu verringern.

    Die Staatsausgaben werden im Falle eines Haushaltsdefizits nicht begrenzt. Das Stimmvolk hat am Sonntag nach ersten Ergebnissen eine Ausgabenbremse mit mehr als 53 Prozent der Stimmen abgelehnt.

    Bei der Ersatzwahl für den zurücktretenden Genfer Staatsrat Antonio Hodgers (Grüne) liegt der Grüne Nicolas Walder gemäss provisorischen Resultaten an der Spitze. Hinter ihm folgen Lionel Dugerdil (SVP) und Xavier Magnin (Mitte).

    Der Kandidat des Mouvement Citoyens Genevois (MCG), Maikl Gerzner, lag mit auf dem vierten, Rémy Pagani von der Union Populaire auf dem fünften Platz.

    Da keiner der zehn Kandidierenden das absolute Mehr von gegenwärtig 50'867 Stimmen erreicht, findet am 19. Oktober voraussichtlich ein zweiter Wahlgang statt.

    Genf stimmt auch über mehrere kantonale Vorlagen ab und wählt ein Mitglied des Staatsrats als Ersatz für einen frei werdenden Sitz.
    Genf stimmt auch über mehrere kantonale Vorlagen ab und wählt ein Mitglied des Staatsrats als Ersatz für einen frei werdenden Sitz.
    KEYSTONE
  • 12.26 Uhr

    Kanton Zürich will keine frühere Co2-Neutralität

    Der Kanton Zürich soll erst 2050 klimaneutral werden – und nicht bereits im Jahr 2040. Das haben die Stimmberechtigten beschlossen. Es sind zwar noch nicht alle Gemeinden ausgezählt, das Resultat ist jedoch eindeutig.

    Bisher steht im Zürcher Energiegesetz keine Jahreszahl. Das Stimmvolk gab der Politik vor zwei Jahren lediglich den Auftrag, die Treibhausgase zu reduzieren, um die Klimaerwärmung einzudämmen.

    Eine Mehrheit des Kantonsrats entschied jedoch, nachträglich doch noch eine Jahreszahl ins Gesetz zu schreiben - und zwar 2040. Dieses Ziel haben sich auch die Städte Zürich und Winterthur vorgenommen.

  • 12.10 Uhr

    Hochrechnung deutet auf Ablehnung des Klimagesetzes im Kanton Zürich

    Fast 60 Prozent Nein deuten darauf hin, dass es das Klimagesetz schwer haben wird. Die Prognose stammt von «tamedia».

  • 12.00

    Die ersten Hochrechnungen zu den kantonalen Abstimmungen

    Was beschliessen die Kantone? Jeden Moment müssen die ersten Hochrechnungen erscheinen. 

    • Mehr anzeigen

Die Abstimmungen auf Bundesebene sind politisch brisant. Auch in den Kantonen stehen grosse Fragen an. In Zürich geht es um das neue Energiegesetz mit dem Ziel von Netto-Null bis 2040 – eine Vorlage, die Umweltschützer feiern und die Wirtschaft als zu radikal kritisiert.

Im Kanton Solothurn stimmen die Bürgerinnen und Bürger über ein Kita-Gesetz ab. Es sieht mehr Betreuungsgutscheine und einen höheren Kantonsanteil an den Kosten vor. Die Gegner warnen vor steigenden Ausgaben.

In der Waadt soll das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer bereits nach fünf Jahren Aufenthalt möglich werden – eine Vorlage, die landesweit Beachtung findet.

Zürich debattiert über Laubbläser und Parkgebühren

Der Kanton Schwyz diskutiert über höhere Einstiegslöhne für Lehrpersonen, während in Appenzell Ausserrhoden eine Volksinitiative verhindern will, dass Masken oder Impfungen an Schulen ohne Zustimmung der Eltern angeordnet werden können.

Eidgenössische Abstimmungen

Auf der Abstimmungsseite von blue News findest du alle wichtigen Informationen zu den Eidgenössischen Abstimmungen: Initiativen und Referenden verständlich erklärt, umfassende Hintergrund-Storys sowie Zusammenfassung und Einordnung der Resultate.

Die Resultate der städtischen Abstimmungen erfreuen das Grüne Bündnis Bern. (Symbolbild)
sda

Auch in Basel-Stadt und Genf stehen zentrale Weichenstellungen an – von einer EU-Initiative bis hin zu einer Nachwahl in die Kantonsregierung.

Auf kommunaler Ebene sorgt vor allem Zürich für Schlagzeilen: Die Laubbläser-Initiative will Benzingeräte ganz verbieten und Elektrogeräte nur noch während drei Monaten erlauben. Daneben stimmen die Zürcherinnen und Zürcher über eine neue Parkkarten-Verordnung ab, die die Gebühren nach Fahrzeuggewicht staffeln soll. Auch mehrere Grossprojekte wie der Ausbau des Sportzentrums Oerlikon stehen auf der Agenda.

Mehr aus der Schweiz

Stimmwahl. Hochrechnung zeigt Pattsituation bei E-ID-Gesetz

StimmwahlHochrechnung zeigt Pattsituation bei E-ID-Gesetz

Stimmwahl. Laut SRG-Hochrechnung wollen 58 Prozent Eigenmietwert abschaffen

StimmwahlLaut SRG-Hochrechnung wollen 58 Prozent Eigenmietwert abschaffen

Stimmwahl. Noch kein Trend zum E-ID-Gesetz

StimmwahlNoch kein Trend zum E-ID-Gesetz

Meistgelesen

Hochrechnung: 58 Prozent Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts +++ 50:50 bei E-ID
«Happy Day» – Nik Hartmann stolpert mit viel Schalk ins Koller-Erbe
Genf will keine Immunität für Polizist*innen +++ Kanton Zürich sagt Nein zu CO2-Neutralität schon 2040
Russland greift Kiew und weitere Städte massiv an
Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam