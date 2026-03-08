Im Kanton Aargau geht es um Blitzer, in Zürich dürfte es um Perparim Avdili spannen werden. Keystone, Bildmontage blue News

Winterthur wählt neue Stadtregierung Auch in Winterthur kommt es zu einem personellen Umbruch in der Stadtregierung. Stadtpräsident Michael Künzle tritt ebenso zurück wie GLP-Stadträtin Katrin Cometta. Fünf bisherige Mitglieder kandidieren erneut, während mehrere neue Bewerberinnen und Bewerber versuchen, in die siebenköpfige Exekutive einzuziehen.

Ersatzwahl in der Waadt und wichtige Stadtwahlen in Zürich Im Kanton Waadt wird ein Sitz in der Kantonsregierung neu besetzt, nachdem die SP-Staatsrätin Rebecca Ruiz aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Die SP schickt den früheren Nationalrat Roger Nordmann ins Rennen, während die bürgerliche Allianz den SVP-Politiker Jean-François Thuillard unterstützt. Gleichzeitig stehen in Zürich wichtige Stadtwahlen an: Die bisherige Stadtpräsidentin Corine Mauch tritt nicht mehr an, als Favorit für ihre Nachfolge gilt SP-Stadtrat Raphael Golta.

Regierungs- und Parlamentswahlen in Ob- und Nidwalden Im Kanton Obwalden bewerben sich sechs Kandidierende um fünf Sitze im Regierungsrat. Gleichzeitig wird auch der Kantonsrat neu gewählt, wobei insbesondere die Zukunft kleinerer Parteien wie GLP und CSP im Parlament im Fokus steht. Im benachbarten Kanton Nidwalden ist die Regierung bereits in stiller Wahl bestimmt worden. Spannung versprechen dort vor allem die Wahlen zum Landrat, bei denen mehrere Parteien um ihre Stärke kämpfen.

Ersatzwahl in Appenzell Ausserrhoden – SVP und FDP kämpfen um Nationalratssitz Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird ein Sitz im Nationalrat neu besetzt. Die Ersatzwahl wurde nötig, nachdem der bisherige SVP-Nationalrat David Zuberbühler im Dezember nach zehn Jahren zurückgetreten war. Für die SVP tritt der Unternehmer Edgar Bischof an, während die FDP den Sitz mit der Juristin Jennifer Abderhalden zurückerobern will.

Heikle Entscheide in St. Gallen, Genf und Tessin Im Kanton St. Gallen stimmen die Bürgerinnen und Bürger über den Verkauf des Entwicklungsgebiets Wil West an den Kanton Thurgau sowie über einen neuen Autobahnanschluss für Rorschach ab – beide Projekte sind politisch umstritten. In Genf geht es um eine Ausnahme beim Mindestlohn für Studierende während der Semesterferien. Im Tessin entscheidet das Volk über eine Initiative gegen Lohndumping, die unter anderem mehr Kontrollen und zusätzliches Personal für das Arbeitsinspektorat verlangt.

Solarpflicht, Strassenprojekt und Steuerabzüge für Krankenkassen In Uri entscheidet das Volk über eine Initiative zur Abschaffung von Abgangsentschädigungen für Regierungsmitglieder sowie über eine Lockerung der Solarpflicht. In Luzern steht ein Kredit von knapp 38 Millionen Franken für den Ausbau der Strasse in die Ferienregion Flühli-Sörenberg zur Debatte. Im Kanton Basel-Landschaft verlangt eine SVP-Initiative, dass Prämien der obligatorischen Krankenversicherung vollständig von den Steuern abgezogen werden können; weitere Vorlagen betreffen Tempo-30-Regeln und eine Solarpflicht bei Neubauten.

Solothurn und Schaffhausen: Familienzulagen, Polizei-Stützpunkt und ÖV-Finanzierung Im Kanton Solothurn stehen mehrere Vorlagen zur Abstimmung, darunter eine leichte Erhöhung der Familienzulagen sowie der Bau eines neuen Stützpunkts der Kantonspolizei in Oensingen. Zudem geht es um Änderungen im Sozialhilfegesetz, bei denen teilweise die Gemeinden statt des Kantons Kosten übernehmen sollen. Im Kanton Schaffhausen stimmen die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, ob der Kanton künftig stärker zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs beitragen soll.

Aargau stimmt über Blitzer und Sozialhilfe-Kürzungen ab Im Kanton Aargau entscheiden die Stimmberechtigten über zwei Initiativen von Jungparteien. Die Junge FDP verlangt strengere Regeln für stationäre und semistationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen. Die Junge SVP fordert dagegen, dass der Grundbedarf in der Sozialhilfe um mindestens fünf Prozent gekürzt wird, wenn Betroffene länger als zwei Jahre Unterstützung beziehen.

Neben den nationalen Abstimmungen stehen in verschiedenen Kantonen auch mehrere regionale Vorlagen zur Entscheidung an. Die Themen reichen von Verkehrsüberwachung über Sozialhilfe bis hin zu Energiepolitik und Infrastrukturprojekten.

Im Kanton Aargau stimmen die Bürgerinnen und Bürger über zwei Initiativen der Jungparteien ab. Eine Vorlage der Jungen FDP verlangt, dass stationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen künftig eine kantonale Bewilligung benötigen. Zudem sollen sogenannte semistationäre Anlagen nur noch zeitlich begrenzt eingesetzt werden dürfen. Eine Initiative der Jungen SVP fordert dagegen eine Kürzung des Grundbedarfs für Sozialhilfebeziehende um mindestens fünf Prozent, wenn diese länger als zwei Jahre Unterstützung erhalten.

Auch im Nachbarkanton Solothurn kommen mehrere Vorlagen vors Volk. Dort wird über eine leichte Erhöhung der Familienzulagen entschieden. Zudem steht der Bau eines neuen Stützpunkts der Kantonspolizei in Oensingen zur Abstimmung. Daneben geht es um zwei Änderungen im Sozialhilfegesetz, bei denen künftig teilweise die Gemeinden statt des Kantons Kosten übernehmen sollen.

Im Kanton Schaffhausen stimmen die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, ob sich der Kanton stärker an der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs beteiligen soll.

In Uri steht eine Volksinitiative zur Abstimmung, die die Abgangsentschädigung für Mitglieder der Kantonsregierung abschaffen möchte. Zudem entscheiden die Stimmberechtigten über eine Lockerung der Solarpflicht.

Die Luzerner Bevölkerung befindet über den Ausbau der Strasse ins Feriengebiet Flühli-Sörenberg. Konkret geht es um einen Kredit von knapp 38 Millionen Franken für Bauarbeiten in der Lammschlucht.

Im Kanton Basel-Landschaft fordert eine Initiative der SVP, dass die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung vollständig von den Steuern abgezogen werden können. Weitere Vorlagen betreffen unter anderem die Voraussetzungen für Tempo-30-Zonen sowie eine Initiative für eine Solarpflicht auf geeigneten Flächen bei Neubauten und bestimmten bestehenden Gebäuden.

Auch im Kanton St. Gallen stehen umstrittene Vorlagen an. Zur Abstimmung kommt unter anderem der Verkauf des Entwicklungsgebiets Wil West an den Kanton Thurgau für 10,4 Millionen Franken. Gegen das Projekt haben Grüne und SVP das Referendum ergriffen. Ebenfalls zur Abstimmung kommt ein neuer Autobahnanschluss für Rorschach, gegen den sich Umweltverbände sowie Vertreter von SP und Grünen wehren.

In Genf stimmen die Bürgerinnen und Bürger über eine Ausnahme vom gesetzlichen Mindestlohn ab. Studierende sollen während der Semesterferien nur noch 18,44 Franken pro Stunde verdienen, was einer Kürzung um 25 Prozent entspricht. Linke Parteien und Gewerkschaften kritisieren die Vorlage als Schwächung des Mindestlohns.

Im Tessin wiederum entscheidet das Volk über eine Initiative gegen Lohndumping. Diese verlangt unter anderem eine stärkere personelle Ausstattung des kantonalen Arbeitsinspektorats sowie zusätzliche Kontrollen zur Einhaltung von Arbeits- und Gleichstellungsgesetzen.