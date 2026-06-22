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Millionenprojekt der Berner Steuerverwaltung Kantonseigene IT-Firma belohnt Verbleib im Job mit 14'000 Franken

Noemi Hüsser

22.6.2026

Die Bedag Informatik AG in Bern. Eigentümer wie auch Hauptkunde ist der Kanton Bern.
Die Bedag Informatik AG in Bern. Eigentümer wie auch Hauptkunde ist der Kanton Bern.
Screenshot Google Maps

Die Berner IT-Firma Bedag will Ende Jahr insgesamt 584'000 Franken Prämien auszahlen. Damit will sie Schlüsselpersonen bis zum Abschluss eines Projekts für die Berner Steuerverwaltung im Unternehmen halten.

Noemi Hüsser

22.06.2026, 21:14

22.06.2026, 21:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Berner IT-Firma Bedag zahlt Ende Jahr 584'000 Franken an rund 40 Mitarbeitende, damit sie bis zum Abschluss eines wichtigen Steuerprojekts im Unternehmen bleiben.
  • Im Schnitt erhält jede Person gut 14'000 Franken.
  • Die Prämien sollen Schlüsselpersonen für die Ablösung des über 50 Jahre alten Berner Steuersystems halten. Einige Mitarbeitende haben dafür sogar ihre Pensionierung verschoben.
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Die Berner IT-Firma Bedag will Ende Jahr 584'000 Franken an rund 40 Mitarbeitende auszahlen. Doch die Angestellten sollen die Prämien nicht für besondere Leistungen erhalten, sondern weil sie während der Schlussphase eines Grossprojekts für die Steuerverwaltung des Kanton Berns im Unternehmen geblieben sind. Darüber berichtet die «Berner Zeitung».

Im Schnitt soll jede Person gut 14'000 Franken erhalten. Laut Bedag sollten damit Schlüsselpersonen für die Ablösung des über 50 Jahre alten Steuersystems gehalten werden. Einzelne Mitarbeitende hätten sogar ihre Pensionierung verschoben.

Projekt der Steuerverwaltung läuft seit 2014

Laut Bericht ist der Eigentümer wie auch der Hauptkunde der Bedag Informatik AG der Kanton Bern. Das Projekt der Steuerverwaltung läuft seit 2014 und kostet mittlerweile 63 Millionen Franken. Wegen höherem Aufwand musste der Kredit 2024 um weitere 5 Millionen Franken erhöht werden.

Regierungsrätin und Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) sieht gegenüber der «Berner Zeitung» in den Halteprämien kein Problem. Die Lohnpolitik liege in der Verantwortung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. In der IT-Branche seien solche Zahlungen üblich, um Fachkräfte zu halten.

Die Umstellung des Systems soll im Oktober erfolgen. Ende Jahr soll das Projekt abgeschlossen sein. Der Kanton rechnet laut Bericht danach mit Einsparungen von rund 800'000 Franken pro Monat.

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