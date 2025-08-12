  1. Privatkunden
Migrolino und Lastwagen brannten Aargauer Polizei nimmt mutmasslichen Brandstifter fest

Noemi Hüsser

12.8.2025

Gleich vier Brände wurden in der Nacht auf Dienstag gemeldet.
Gleich vier Brände wurden in der Nacht auf Dienstag gemeldet.
Kantonspolizei Aargau

In der Nacht auf Dienstag haben im Kanton Aargau mehrere Brände für Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Am Morgen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Noemi Hüsser

12.08.2025, 11:16

12.08.2025, 11:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nacht auf Dienstag wurden im Kanton Aargau innerhalb kurzer Zeit vier Brände gemeldet.
  • Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen und geht von Brandstiftung aus.
  • Am Dienstagmorgen wurde ein Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen, die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein.
Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Aargau hat am Dienstagmorgen eine Person festgenommen, die unter dringendem Tatverdacht steht, mehrere Brände gestiftet zu haben. Zuvor wurden in der vergangenen Nacht der Notrufzentrale gleich mehrere Brände gemeldet. Es wird von einem grösseren Sachschaden ausgegangen.

Die erste Brandmeldung ging am Montag, 11. August 2025, kurz nach 23 Uhr aus Uezwil ein. Ein Anwohner sah, dass unmittelbar beim Nachbarhaus ein Brennholzstapel brannte. Nur fünf Minuten später sah eine Augenzeugin bei einer Migrolino-Tankstelle ausserhalb von Wohlen Flammen. Kurz nach 23.15 Uhr entdeckte ein Autofahrer vor einem Haus an der Sarmenstorferstrassen in Büttikon beim Vorbeifahren ein kleines Feuer. Und wenige Minuten später ging eine vierte Brandmeldung ein. Ein Lastwagen stand auf einem Parkplatz an der Breitistrasse in Vollbrand. 

Laut der Kantonspolizei Aargau deuteten die Tatumstände rasch darauf hin, dass die Brände gelegt worden sein dürften und dass ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen sehr wahrscheinlich ist. Noch in der Nacht nahm die Kantonspolizei Aargau daher Ermittlungen auf.

Bereits am frühen Dienstagmorgen hat die Kantonspolizei nun einen Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

