Der Unfall ereignete sich rund 200 bis 300 Meter vom Ufer bei Vitznau LU entfernt. Keystone

Ein Kanufahrer ist am Sonntagnachmittag bei Vitznau LU auf dem Vierwaldstättersee gekentert. Er ist am Montagmorgen im Spital verstorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagnachmittag ist bei Vitznau AG ein 75-jähriger Kanufahrer auf dem Vierwaldstättersee gekentert.

Am Montagmorgen ist er im Spital verstorben.

Zum Unfallzeitpunkt fegten laut Polizei Böen von 60 bis 80 km/h über den See. Mehr anzeigen

Wie die Luzerner Polizei mitteilte, fegten zum Unfallzeitpunkt Böen von 60 bis 80 Kilometer pro Stunde über den Vierwaldstättersee und die Sturmwarnleuchten waren eingeschaltet. Der 75-Jährige, der sich mit seinem Kanu rund 200 bis 300 Meter vom Ufer bei Vitznau LU entfernt befand, geriet in Seenot und kenterte.

Der Verunglückte wurde von Privatpersonen geborgen. Der Rettungsdienst und die Polizei hätten ihn reanimiert, hiess es in der Mitteilung. Darauf sei der Mann von einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen worden. Dort sei er am frühen Montagmorgen verstorben.

sda