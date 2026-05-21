Zürcher filmten Töff-Stunts für Social Media, dann klickten die Handschellen

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen die Töffs der Jugendlichen sichergestellt. (Symbolbild) Keystone

Sieben Jugendliche sollen im Kanton Zürich wiederholt riskante Motorrad-Manöver gefahren und diese auf Social Media veröffentlicht haben. Nun hat die Kantonspolizei Zürich sie festgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Zürich nahm sieben junge Männer zwischen 15 und 19 Jahren fest.

Sie sollen gefährliche Motorradmanöver auf öffentlichen Strassen gefahren und auf Social Media veröffentlicht haben.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung sicherte die Polizei mehr als 20 Videos. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag sieben junge Männer zwischen 15 und 19 Jahren festgenommen. Sie sollen auf öffentlichen Strassen im Kanton Zürich wiederholt gefährliche Manöver mit Motorrädern durchgeführt und die Fahrten auf Social Media gepostet haben. Das gibt die Kapo Zürich in einer Mitteilung bekannt.

Aufmerksam wurde die Polizei durch Hinweise aus der Bevölkerung, die auf entsprechende Profile in sozialen Netzwerken hinwies. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft sicherten Spezialisten der Kantonspolizei mehr als 20 öffentliche Videos und ermittelten die Tatverdächtigen.

Grobe Verstösse gegen das Strassenverkehrsrecht

Am Donnerstagmorgen schlugen die Beamten gleichzeitig in den Bezirken Zürich, Winterthur, Bülach, Pfäffikon und Andelfingen zu. Die sieben Schweizer Jugendlichen werden verdächtigt, diverse – teils grobe – Verstösse gegen das Strassenverkehrsrecht begangen zu haben. Damit hätten sie unbeteiligte Dritte, die Filmenden sowie sich selbst gefährdet.

Bei Hausdurchsuchungen an den Wohnorten der Festgenommenen stellte die Polizei Beweismittel und Motorräder sicher. Die Verhafteten wurden auf Polizeiposten gebracht und zu den Vorwürfen befragt.

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