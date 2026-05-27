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Auf fast 8000 Metern Karl Egloff bricht Everest-Weltrekordversuch ab

Sven Ziegler

27.5.2026

Karl Egloff: «Wir wurden plötzlich überrascht von 30 Banditen, mit Waffen.»

Karl Egloff: «Wir wurden plötzlich überrascht von 30 Banditen, mit Waffen.»

Karl Egloff spricht bei «Lässer» über das Trauma der Entführung in Ecuador und wie seine Familie bis heute damit umgeht.

06.11.2025

Der schweizerisch-ecuadorianische Speedbergsteiger Karl Egloff hat seinen Weltrekordversuch am Mount Everest abgebrochen. Der 45-Jährige kehrte auf 7903 Metern um, nachdem sein Partner gesundheitliche Probleme bekam. Beide trafen später sicher im Basislager ein.

Sven Ziegler

27.05.2026, 15:33

27.05.2026, 15:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Karl Egloff hat seinen Everest-Rekordversuch vorzeitig abgebrochen.
  • Grund dafür waren gesundheitliche Probleme seines Partners Nicolas Miranda.
  • Egloff wollte den Everest ohne Flaschensauerstoff in unter 24 Stunden besteigen.
Mehr anzeigen

Der schweizerisch-ecuadorianische Extrembergsteiger Karl Egloff hat seinen Weltrekordversuch am Mount Everest abgebrochen.

Wie sein Team am Mittwoch mitteilte, kehrte der 45-Jährige auf einer Höhe von 7903 Metern um. Gemeinsam mit seinem langjährigen Trainingspartner Nicolas Miranda traf er später sicher im Basislager ein.

Egloff war am 26. Mai um 16 Uhr Ortszeit vom Basislager auf 5346 Metern gestartet. Ziel war es, den höchsten Berg der Welt ohne Flaschensauerstoff in weniger als 24 Stunden zu besteigen und wieder ins Basislager zurückzukehren.

Partner bekam gesundheitliche Probleme

Die ersten Stunden verliefen laut Mitteilung problemlos. Doch nach 13 Stunden und 41 Minuten musste die Expedition gestoppt werden.

Nicolas Miranda habe gesundheitliche Probleme bekommen, weshalb sich die beiden Bergsteiger gemeinsam zur Umkehr entschieden hätten.

Nach insgesamt 24,23 Kilometern und 20 Stunden sowie 45 Minuten erreichten sie wieder das Basislager.

«So ist es am Berg. Es müssen 1000 Sachen passen, damit so ein Unterfangen gelingt. Für uns ist die Gesundheit wichtiger», erklärte Egloff laut Mitteilung.

Monatelange Vorbereitung

Dem Rekordversuch ging eine jahrelange Vorbereitung voraus. Allein in Nepal akklimatisierte sich Egloff während 45 Tagen auf die Höhe.

Zusätzlich absolvierte er laut Team über 220 Trainingsstunden in einem Höhenzelt, um die Bedingungen am Everest zu simulieren.

Egloff verfolgt weiterhin das Ziel, als erster Mensch alle Seven Summits ohne Flaschensauerstoff in Rekordzeit zu besteigen.

Trotz des Rückschlags plant der Speedbergsteiger bereits die nächsten Projekte. Im Oktober soll die Besteigung der Carstensz-Pyramide in Ozeanien folgen, im Dezember dann der Mount Vinson in der Antarktis.

Egloff zählt seit Jahren zu den bekanntesten Speedbergsteigern der Schweiz.

«Lässer» mit Karl Egloff

«Lässer» mit Karl Egloff

Karl Egloff will alle Seven Summits ohne Sauerstoff bezwingen – vier hat er geschafft. 2024 überlebte er eine Everest-Umkehr und eine Entführung in Ecuador.

07.11.2025

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