Der französische Präsident Emmanuel Macron äusserte sich auf dem Kurznachrichtendienst X tief bestürzt. Archivbild: sda

Die Katastrophe in Crans-Montana VS hat im In- und Ausland Bestürzung ausgelöst. Zahlreiche Länder versicherten der Schweiz am Neujahrstag ihre Solidarität und Anteilnahme.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Feuerinferno bei der Silvesterparty in Crans-Montana hat weltweite Anteilnahme ausgelöst.

Nationale wie internationale Politiker drücken ihr Beileid aus.

Das internationale Presseecho ist enorm. Mehr anzeigen

Bundespräsident Guy Parmelin sprach den Familien der Opfer und den Verletzten sein tiefes Beileid aus. «Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in Trauer, die die ganze Schweiz und auch das Ausland betrifft», schrieb Parmelin im Kurznachrichtendienst X.

Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in eine Trauer, die die ganze Schweiz und das Ausland betrifft. Der Bundesrat hat diese Tragödie mit tiefer Bestürzung zur Kenntnis genommen. — Guy Parmelin (@ParmelinG) January 1, 2026

Mehrere Kantone sicherten den Walliser Behörden ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Katastrophe zu. Der Kanton Waadt entsandte unter anderem ein psychologisches Betreuungsteam ins Wallis sowie Spezialisten zur Unterstützung der Walliser Polizei.

Auch das Bistum Sitten drückte in einem Communiqué seine Bestürzung aus. Für Hunderte von Menschen habe sich die Neujahrsnacht in eine schreckliche Katastrophe verwandelt. «Ihnen gelten unsere Gedanken und Gebete.»

Zeichen der Solidarität

Europaratspräsident und alt Bundesrat Alain Berset schrieb auf X, er sei zutiefst schockiert und traurig über das Drama. Seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen.

Je suis profondément choqué et attristé par le drame survenu cette nuit à Crans-Montana, qui a coûté la vie à des dizaines de personnes et en a blessé beaucoup d’autres, lors des célébrations du Nouvel An. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. — Alain Berset (@alain_berset) January 1, 2026

Tief bestürzt zeigte sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron. «Meine Gedanken sind bei den trauernden Familien und den Verletzten. Der Schweiz, ihrem Volk und ihren Behörden spreche ich die uneingeschränkte Solidarität Frankreichs und unsere brüderliche Unterstützung aus», schrieb er auf X.

Profonde émotion après l’incendie de Crans-Montana. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j’adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2026

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella wandte sich in einer Botschaft an Bundespräsident Parmelin. «In dieser traurigen Situation möchte ich Ihnen, Herr Präsident, die Ausdrücke tiefen Beileids und der mitfühlenden Verbundenheit der Italienischen Republik sowie meine persönliche Anteilnahme übermitteln», schrieb Mattarella gemäss der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Botschaft aus der Ukraine

Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul zeigte sich «zutiefst erschüttert» über den tödlichen Brand in Crans-Montana. Das britische Aussenministerium zollte den Schweizer Rettungsdiensten Anerkennung für ihren Einsatz.

Ich bin zutiefst erschüttert über den tödlichen Brand in Crans-Montana🇨🇭in der Silvesternacht. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) January 1, 2026

Auch Andrii Sybiha, der Aussenminister der Ukraine, bekundete seine Solidarität mit der Schweiz. «Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen, und wir wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung. Bleibt stark, liebe Schweizer Freunde!»

We express solidarity with Switzerland following reports of a tragic incident during New Year celebrations in Crans-Montana, which claimed dozens of lives.



Our thoughts are with those affected and we wish a speedy recovery to those injured.



Stay strong, dear Swiss friends! 🇺🇦🇨🇭 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 1, 2026

Weltweite Berichterstattung

Auch die internationale Pressewelt blickt fassungslos auf die dramatischen Ereignisse in Crans-Montana. Medien aus der ganzen Welt berichten über das Unglück. In Europa, aber ganz genauso in Nordamerika und Asien bestimmen Schlagzeilen über die Tragödie im Schweizer Nobelskiort die grosse Tageszeitungen und Nachrichtenportale, teilweise als Aufmacher auf ihren Titelseiten.

Die einflussreiche französische Tageszeitung «Le Temps» berichtet mit einem Live-Ticker als Aufmacher über die Geschehnisse in Crans-Montana.

Die grossen französischen Tageszeitungen berichten vollumfänglich über das Silversterunglück im Wallis - so auch «Le Temps». Bild: Screenshot

Die «New York Times» titelt in ihrer Online-Ausgabe ihren Aufmacher: «Dutzende Tote nach Brand bei Silvesterparty in der Schweiz».

Der Brand von Crans-Montana bestimmt die Schlagzeilen der «New York Times». (Seite mit Google Translate auf Deutsch übersetzt). Bild: Screenshot

Auch in Asien beschäftigt die verheerende Brandkatastrophe die Medien. Die reichweitenstarke japanische Zeitung «Yomiuri Shimbun» berichtet auf ihrer Online-Ausgabe über das Unglück in der Schweiz. «Dutzende Tote, 100 Verletzte bei Explosion und Brand in Restaurant eines Schweizer Ferienortes» schreibt das Nachrichtenportal in der Überschrift zu ihrer Berichterstattung.