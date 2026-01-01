  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dutzende Tote und 100 Verletzte «Bleibt stark, liebe Freunde» – die Welt blickt geschockt ins Wallis

SDA

1.1.2026 - 15:17

Der französische Präsident Emmanuel Macron äusserte sich auf dem Kurznachrichtendienst X tief bestürzt. 
Der französische Präsident Emmanuel Macron äusserte sich auf dem Kurznachrichtendienst X tief bestürzt. 
Archivbild: sda

Die Katastrophe in Crans-Montana VS hat im In- und Ausland Bestürzung ausgelöst. Zahlreiche Länder versicherten der Schweiz am Neujahrstag ihre Solidarität und Anteilnahme.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

01.01.2026, 15:17

01.01.2026, 16:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Feuerinferno bei der Silvesterparty in Crans-Montana hat weltweite Anteilnahme ausgelöst.
  • Nationale wie internationale Politiker drücken ihr Beileid aus.
  • Das internationale Presseecho ist enorm.
Mehr anzeigen

Bundespräsident Guy Parmelin sprach den Familien der Opfer und den Verletzten sein tiefes Beileid aus. «Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in Trauer, die die ganze Schweiz und auch das Ausland betrifft», schrieb Parmelin im Kurznachrichtendienst X.

Mehrere Kantone sicherten den Walliser Behörden ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Katastrophe zu. Der Kanton Waadt entsandte unter anderem ein psychologisches Betreuungsteam ins Wallis sowie Spezialisten zur Unterstützung der Walliser Polizei.

Auch das Bistum Sitten drückte in einem Communiqué seine Bestürzung aus. Für Hunderte von Menschen habe sich die Neujahrsnacht in eine schreckliche Katastrophe verwandelt. «Ihnen gelten unsere Gedanken und Gebete.»

Zeichen der Solidarität

Europaratspräsident und alt Bundesrat Alain Berset schrieb auf X, er sei zutiefst schockiert und traurig über das Drama. Seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen.

Tief bestürzt zeigte sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron. «Meine Gedanken sind bei den trauernden Familien und den Verletzten. Der Schweiz, ihrem Volk und ihren Behörden spreche ich die uneingeschränkte Solidarität Frankreichs und unsere brüderliche Unterstützung aus», schrieb er auf X.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella wandte sich in einer Botschaft an Bundespräsident Parmelin. «In dieser traurigen Situation möchte ich Ihnen, Herr Präsident, die Ausdrücke tiefen Beileids und der mitfühlenden Verbundenheit der Italienischen Republik sowie meine persönliche Anteilnahme übermitteln», schrieb Mattarella gemäss der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Botschaft aus der Ukraine

Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul zeigte sich «zutiefst erschüttert» über den tödlichen Brand in Crans-Montana. Das britische Aussenministerium zollte den Schweizer Rettungsdiensten Anerkennung für ihren Einsatz.

Auch Andrii Sybiha, der Aussenminister der Ukraine, bekundete seine Solidarität mit der Schweiz. «Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen, und wir wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung. Bleibt stark, liebe Schweizer Freunde!»

Weltweite Berichterstattung

Auch die internationale Pressewelt blickt fassungslos auf die dramatischen Ereignisse in Crans-Montana. Medien aus der ganzen Welt berichten über das Unglück. In Europa, aber ganz genauso in Nordamerika und Asien bestimmen Schlagzeilen über die Tragödie im Schweizer Nobelskiort die grosse Tageszeitungen und Nachrichtenportale, teilweise als Aufmacher auf ihren Titelseiten.

Die einflussreiche französische Tageszeitung «Le Temps» berichtet mit einem Live-Ticker als Aufmacher über die Geschehnisse in Crans-Montana.

Die grossen französischen Tageszeitungen berichten vollumfänglich über das Silversterunglück im Wallis - so auch «Le Temps».
Die grossen französischen Tageszeitungen berichten vollumfänglich über das Silversterunglück im Wallis - so auch «Le Temps».
Bild: Screenshot

Die «New York Times» titelt in ihrer Online-Ausgabe ihren Aufmacher: «Dutzende Tote nach Brand bei Silvesterparty in der Schweiz».

Der Brand von Crans-Montana bestimmt die Schlagzeilen der «New York Times». (Seite mit Google Translate auf Deutsch übersetzt).
Der Brand von Crans-Montana bestimmt die Schlagzeilen der «New York Times». (Seite mit Google Translate auf Deutsch übersetzt).
Bild: Screenshot

Auch in Asien beschäftigt die verheerende Brandkatastrophe die Medien. Die reichweitenstarke japanische Zeitung «Yomiuri Shimbun» berichtet auf ihrer Online-Ausgabe über das Unglück in der Schweiz. «Dutzende Tote, 100 Verletzte bei Explosion und Brand in Restaurant eines Schweizer Ferienortes» schreibt das Nachrichtenportal in der Überschrift zu ihrer Berichterstattung.

Auch asiatische Medien berichten über die Brandkatastrophe im Walliser Ski-Ort (Seite mit Google Translate auf Deutsch übersetzt).
Auch asiatische Medien berichten über die Brandkatastrophe im Walliser Ski-Ort (Seite mit Google Translate auf Deutsch übersetzt).
Bild Screenshot

Mehr zum Thema

Tragödie in Crans-Montana VS. Behörden geben neue Details zum Brand bekannt +++ Parmelin informiert um 17 Uhr

Tragödie in Crans-Montana VSBehörden geben neue Details zum Brand bekannt +++ Parmelin informiert um 17 Uhr

«Es herrschte absolute Panik». Augenzeuginnen berichten von Silvester-Tragödie

«Es herrschte absolute Panik»Augenzeuginnen berichten von Silvester-Tragödie

Dutzende Tote. Was wir zur Tragödie wissen – und was nicht

Dutzende ToteWas wir zur Tragödie wissen – und was nicht

Meistgelesen

Behörden geben neue Details zum Brand bekannt +++ Parmelin informiert um 17 Uhr
Schweizer Spitäler nach Silvesterunglück im Wallis am Limit
«Bleibt stark, liebe Schweizer Freunde» – die Reaktionen auf das Wallis-Inferno
Trump soll Epstein Spa-Frauen geschickt haben +++ Heimtschutz will 100 Millionen ausweisen
Diese Bilder und Videos zeigen das Unglück in Crans-Montana