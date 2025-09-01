Das Dorf Blatten VS wurde am 28. Mai von einem riesigen Bergsturz vergraben. (Archivbild) sda

Nach dem Bergsturz von Blatten VS haben zwei Männer im Lötschental Sperrzonen missachtet. Einer von ihnen setzte sogar eine Drohne ein. Die Staatsanwaltschaft Oberwallis hat beide nun per Strafbefehl verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft Oberwallis hat zwei sogenannte Katastrophen-Touristen im Zusammenhang mit dem Bergsturz von Blatten verurteilt. Wie der «Walliser Bote» berichtet, reisten ein 31-jähriger Schweizer aus dem Kanton St. Gallen und ein gleichaltriger Deutscher aus Süddeutschland am 1. Juni 2025 ins Lötschental – nur wenige Tage nach dem massiven Felssturz vom 28. Mai.

Schon in Goppenstein waren die beiden Männer von einem militärischen Kontrollposten ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass das Betreten der Sperrzone verboten sei. Dennoch parkierten sie ihr Fahrzeug und machten sich zu Fuss auf den Weg ins abgesperrte Gebiet. Dabei ignorierten sie Absperrbänder und Hinweistafeln und gelangten bis auf den Schuttkegel. Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert und kontrollierte die beiden nach ihrem Abstieg.

Besonders schwer wiegt der Verstoss des Deutschen: Er liess im gesperrten Bereich eine Drohne aufsteigen, obwohl dort ein Flugverbot galt, wie der «Bote» weiter berichtet. Mit der Drohne fertigte er Aufnahmen des Schuttkegels an.

Beide wurden schuldig gesprochen

Die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn deshalb wegen Verstosses gegen das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und das Luftfahrtgesetz. Er erhielt eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 95 Franken sowie eine Busse von 500 Franken. Die Verfahrenskosten von 600 Franken muss er zur Hälfte tragen.

Sein Begleiter wurde wegen Verletzung der Sperre schuldig gesprochen. Für ihn setzte die Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 35 Franken sowie eine Busse von 400 Franken fest. Auch er trägt Verfahrenskosten in Höhe von 300 Franken.

Beide Männer akzeptierten die Strafbefehle, womit die Urteile rechtskräftig sind. Mit den Verurteilungen sendet die Justiz ein deutliches Signal: Sperrzonen nach Naturkatastrophen sind keine Kulisse für Abenteuer, sondern dienen dem Schutz von Bevölkerung und Einsatzkräften.