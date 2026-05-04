Droht der Schweiz jetzt eine historische Sommerdürre?

Nichts als Sonnenschein: Der April war deutlich zu trocken. (Symbolbild) sda

Der April 2026 war in der Schweiz extrem trocken und bringt erste Folgen für Böden und Landwirtschaft. Entscheidend ist nun, ob in den kommenden Wochen genügend Regen fällt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der April 2026 war in der Schweiz aussergewöhnlich trocken, mit teils historischen Tiefstwerten beim Niederschlag, besonders im Mittelland und im Kanton Bern.

Das erhöht das Risiko für eine Sommerdürre, hängt aber entscheidend von den Niederschlägen in Mai und Juni ab.

Die Trockenheit belastet bereits die Landwirtschaft, da Böden austrocknen und Kulturen schlechter wachsen, wobei anhaltender, gleichmässiger Regen zur Entspannung nötig wäre. Mehr anzeigen

Der April 2026 ist in der Schweiz aussergewöhnlich trocken ausgefallen. Landesweit fielen vielerorts nur 10 bis 30 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge. Besonders betroffen waren das zentrale Mittelland sowie der Kanton Bern.

An zahlreichen Messstationen wurde ein neuer Trockenheitsrekord für den April registriert. Orte wie Interlaken (BE), Freiburg, Aarau und Zofingen (AG) oder Arbon (TG) verzeichneten so wenig Niederschlag wie noch nie seit Beginn der Messreihen. In Kandersteg (BE), wo die Aufzeichnungen bis ins Jahr 1900 zurückreichen, wurde ebenfalls ein historischer Tiefstwert erreicht.

Doch ein trockener April ist noch kein verlässlicher Frühindikator für eine Sommerdürre. «Sie erhöhen aber das Risiko», sagt Quirin Beck von MeteoNews auf Anfrage von blue News.

Spürbare Folgen für die Landwirtschaft

«Die Böden starten trockener in die warme Jahreszeit, wodurch Pflanzen und Gewässer anfälliger werden», erklärt der Meteorologe weiter. Entscheidend sei jedoch, wie sich Mai und Juni entwickeln würden: Fiele in dieser Zeit genügend Regen, könne sich die Lage rasch entspannen. «Bleibt es hingegen warm und trocken, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Dürre deutlich.»

Für die Landwirtschaft hat die anhaltende Trockenheit bereits spürbare Folgen. Vor allem fehlt es vielerorts an Bodenfeuchte. Besonders betroffen sind junge Kulturen wie Mais, Zuckerrüben und frisch angesätes Gras. Sie keimen schlechter oder wachsen langsamer.

Auch Wiesen liefern weniger Futter, was die Tierhaltung im weiteren Jahresverlauf belasten könnte. Zwar gelten Getreide und Reben als vergleichsweise robust, doch auch sie reagieren empfindlich, wenn die Trockenheit anhält, mit möglichen Ertragseinbussen.

Kommende Wochen sind entscheidend

«Kurzfristig helfen nur Bewässerung, angepasste Anbaustrategien und möglichst baldige Niederschläge, um grössere Schäden zu verhindern», erklärt Beck.

Denn die kommenden Wochen sind entscheidend: Sie bestimmen, ob sich die Bodenfeuchte nach dem trockenen April wieder erholen kann. Regen würde Keimung und Wachstum stabilisieren und den Pflanzen helfen, tiefere Wurzeln zu bilden.

Bleibt er aus, verschärft sich die Situation weiter: Die Böden trocknen weiter aus und die Pflanzen geraten früh unter Stress, was spätere Ertragseinbussen deutlich wahrscheinlicher macht.

Einzelner Regenfall reicht nicht

Dabei reicht ein einzelner kräftiger Regenfall nicht aus, um die Trockenheit zu kompensieren. «Entscheidend ist die Niederschlagssumme über mehrere Wochen», erklärt Beck. Die Böden müssten langsam wieder durchfeuchtet werden, damit das Wasser in tiefere Schichten einsickern könne. Ideal seien regelmässige, moderate Niederschläge über zwei bis vier Wochen statt kurzer, intensiver Starkregen.

Denn nach längeren Trockenphasen sind viele Böden nur begrenzt aufnahmefähig. Die oberste Schicht ist oft ausgetrocknet oder verkrustet, teilweise sogar wasserabweisend. Heftige Regenfälle können dann kaum versickern, ein Teil des Wassers fliesst oberflächlich ab und kann lokal Erosion oder kleinere Überschwemmungen verursachen.

Effektiver ist gleichmässiger, anhaltender Regen, der die Bodenfeuchte schrittweise wieder aufbaut. Ob sich die Lage entspannt oder zuspitzt, entscheidet sich somit in den kommenden Wochen.