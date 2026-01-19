  1. Privatkunden
Richter findet klare Worte Kehrichtwagen überfährt Seniorin – Fahrer vor Gericht

19.1.2026

In Suhr AG wurde eine Frau von einem Müll-Lastwagen tödlich erfasst.
In Suhr AG wurde eine Frau von einem Müll-Lastwagen tödlich erfasst.
BRK News

Eine 71-jährige Frau kommt in Suhr AG unter einem Kehricht-Lastwagen ums Leben. Vor Gericht versucht der Verteidiger, eine Mitschuld beim Opfer und bei der Gemeinde zu verorten – doch der Richter widerspricht deutlich.

19.01.2026, 06:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 71-jährige Fussgängerin starb im November 2024, nachdem sie von einem Kehricht-Lastwagen überrollt worden war.
  • Der Chauffeur wurde vom Bezirksgericht Aarau wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.
  • Der Richter wies die Argumentation der Verteidigung als unzulässige Opfer-Täter-Umkehr zurück.
Mehr anzeigen

Am 1. November 2024 ereignete sich an der Bahnhofstrasse in Suhr ein tödlicher Unfall. Eine 71-jährige Frau lief unmittelbar vor einem stehenden Kehricht-Lastwagen vorbei. Als das Fahrzeug anfuhr, wurde sie überrollt. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Chauffeur, ein heute 44-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau, musste sich nun vor dem Bezirksgericht Aarau verantworten. Zu Beginn der Verhandlung entschuldigte er sich bei den Angehörigen des Opfers. Der Tod der Frau tue ihm sehr leid.

Verteidiger sieht Mitschuld bei Opfer und Gemeinde

Der Verteidiger des Beschuldigten beantragte einen Freispruch, wie die «Aargauer Zeitung» meldet. Er argumentierte, in einer Begegnungszone herrsche bewusst ein «Wirrwarr», das ein Restrisiko für Unfälle beinhalte. Zudem habe die Gemeinde bei der Planung der Bahnhofstrasse die Bedürfnisse der Müllabfuhr nicht ausreichend berücksichtigt.

Auch dem Opfer sprach der Anwalt eine Mitverantwortung zu. Die Frau sei unvermittelt vor dem Fahrzeug durchgelaufen. Zwar verfüge der Lastwagen über Spiegel und Kameras, doch könne der Fahrer nicht alle Blickwinkel gleichzeitig überwachen. Zudem seien die Warnlampen des Fahrzeugs eingeschaltet gewesen, weshalb die Fussgängerin hätte erkennen müssen, dass sich der Lastwagen bald in Bewegung setzen würde.

Bedingte Freiheitsstrafe

Der Gerichtspräsidnet widersprach dieser Darstellung deutlich. Er warnte ausdrücklich vor einer Opfer-Täter-Umkehr. Zwar gelte auch für Fussgänger eine gewisse Sorgfaltspflicht, doch hätten sie im Strassenraum weiterhin Vortritt.

Dass eine Fussgängerin beim Anfahren eines Lastwagens nicht gesehen werde, dürfe nicht passieren, hielt Leiser fest. Der Fall sei als Fahrlässigkeitsdelikt zu werten. Niemand unterstelle dem Chauffeur Absicht, doch: «Umgangssprachlich würde man sagen: So etwas kann passieren – sollte aber nicht.»

Das Gericht verurteilte den 44-Jährigen gemäss dem Bericht der «Aargauer Zeitung» zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren. Damit folgte es dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die ursprünglich geforderte Busse wurde von 4000 auf 2000 Franken reduziert.

Zusätzlich muss der Verurteilte die Anwalts- und Verfahrenskosten tragen. Diese seien deutlich höher als die Busse, betonte der Gerichtspräsident.

