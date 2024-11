Kehricht-Deponie rutscht in Glarus Nord in den Linthkanal

Der Uferweg am Linthkanal ist in der Gemeinde Glarus Nord nicht mehr passierbar, nachdem ein Teil einer Abfalldeponie abgerutscht sind. Google Maps

Am Donnerstagabend ist in der Gemeinde Glarus Nord ein Teil einer Kehricht-Deponie in den Linthkanal gerutscht. Verletzt wurde niemand. Der rechte Uferweg ist nicht mehr passierbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Glarus Nord sind mehrere Kubikmeter Abfall von einer Deponie in den Linthkanal gerutscht.

Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Der Seeweg am rechten Ufer des Linthkanals ist nicht passierbar. Mehr anzeigen

Am Donnerstagabend kam es beim Linthkanal zum einem Hangrutsch bei einer Deponie. Dabei rutsche Deponiematerial talwärts und verschüttete den Seeweg. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstagabend ist ein Teil einer Abfalldeponie in der Gemeinde Glarus Nord ins Rutschen geraten. Mehrere Kubikmeter Kehricht sind über den Uferweg hinweg in den Linthkanal geglitten. Der Linthkanal wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden keine verletzt.

Fachspezialisten, die Linthverwaltung und der Deponiebetreiber überwachen und beurteilen die Situation vor Ort fortlaufend. Der rechte Seeweg auf dem Linthdamm ist ab der sog. Vrenelibrücke bis oberhalb der Linthmündung gesperrt.

Für die Erstereignisbewältigung sind die Feuerwehr Glarus Nord, der Zivilschutz des Kantons Glarus (Drohnenaufnahmen), die REGA sowie die Kantonspolizei Glarus im Einsatz gestanden.