Kein Bock auf Bezahlen – hier klaut die Schweiz am häufigsten

Rugreufel92 Was ich sehr häufig beobachte ist, dass offene Backwaren oder auch Getränke direkt im Laden konsomiert werden, dann jedoch an der Kasse oder Self-Scanning nicht bezahlt werden. Es wird nur das bezahlt was noch im Einkaufswagen ist. Häufig Mütter mit ihren Kinders die direkt im Laden etwas bekommen.

SwitzerlandFirst Zum Glück stemmen die anderen ja die Einnahmen. Aber zum Glück kommt immer alles zurück im Leben. Ob Gut oder Böse.

Chappatzen20 Tragisch wenn Blue News nichts gescheiteres bringen kann als Umfragen ......



Bringt entlich was gescheiteres und positives.

Colorless-Ratificati Chappatzen20 Verdrängung vor Wahrheit ist heute in und cool.

Bluenews-Leser_26 Es gibt Dinge in teuren Luxushotels, wo man das Gefühl hat, dass

"stolen with the permission of the management", einkalkuliert wird,

sozusagen als "Werbegeschenk". Beispiele: Kosmetika, Aschenbecher,

Slippers, Bademäntel, Frotté-Tücher, etc. mit entsprechendem Logo.

Als sonst ehrliche Haut, muss ich gestehen, dass ich auch schon mal

ein solches "Mitbringsel" nach Hause nahm!