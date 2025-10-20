  1. Privatkunden
Deutsche Bahn ist schuld Kein Eurocity aus München kommt pünktlich – und jetzt wirds noch schlimmer

Sven Ziegler

20.10.2025

Verkehren stets zu spät: Die Züge zwischen München und Zürich
Verkehren stets zu spät: Die Züge zwischen München und Zürich
sda

Die Bahnverbindung zwischen Zürich und München sollte nach einem teuren Ausbau schneller und zuverlässiger werden. Doch die Realität sieht anders aus: Kein einziger Zug kam zuletzt pünktlich an – und bald droht sogar eine weitere Verschlechterung.

Sven Ziegler

20.10.2025, 14:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kein Zug zwischen Zürich und München traf in den letzten zwei Wochen pünktlich ein.
  • Der Streckenausbau kostete 440 Millionen Euro, brachte aber kaum Verbesserungen.
  • Wegen baulicher Mängel wird sich die Fahrzeit 2026 nochmals um 15 Minuten verlängern.
Mehr anzeigen

Vier Jahre Bauzeit, 440 Millionen Euro Kosten – und trotzdem kein Erfolg: Die Bahnverbindung zwischen Zürich und München bleibt ein Sorgenkind des europäischen Fernverkehrs. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, kam in den vergangenen zwei Wochen kein einziger Zug pünktlich in München an. Die Verspätungen reichten von vier bis 36 Minuten.

In Gegenrichtung war die Lage noch prekärer: Mehrere Verbindungen mussten vorzeitig enden, weil die Züge zu spät unterwegs waren, um den Fahrplan halten zu können.

Dabei sollte der Ausbau der Strecke eigentlich das Gegenteil bewirken. Zwischen 2018 und 2022 wurde der deutsche Abschnitt umfassend modernisiert und elektrifiziert – mit einem Preisetikett von 440 Millionen Euro, von denen die Schweiz 50 Millionen in Form eines rückzahlbaren Darlehens beisteuerte. Ziel war es, die Reisezeit von vier auf dreieinhalb Stunden zu verkürzen.

Engpässe und alte Probleme

Doch statt Effizienz herrscht nun Stau auf der Schiene. Laut Bahnexperten sind viele Abschnitte weiterhin einspurig, Kreuzungsmöglichkeiten rar. Dadurch führen schon kleine Verzögerungen zu Kettenreaktionen im Fahrplan.

Hinzu kommt die generelle Pünktlichkeitskrise der Deutschen Bahn. In der Schweiz gilt ein Zug bereits als unpünktlich, wenn er mehr als drei Minuten verspätet ist – Werte, von denen die Deutsche Bahn derzeit weit entfernt ist.

Nächstes Jahr wird’s noch langsamer

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wird sich die Situation im kommenden Jahr weiter verschlechtern: Wegen Mängeln im Streckennetz muss auf einem 25 Kilometer langen Abschnitt das Tempo von 120 auf 70 km/h reduziert werden. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um 15 Minuten.

Eine Sprecherin der SBB erklärte gegenüber der «Aargauer Zeitung», man stehe «in engem Austausch» mit der Deutschen Bahn und prüfe mögliche Gegenmassnahmen.

Die Strecke Zürich–München zählt zu den am meisten frequentierten internationalen Linien. Davon profitiert derzeit vor allem der Fernbusanbieter Flixbus: Bis zu 17 Busse täglich verkehren auf der Route, Tickets gibt es ab 13 Franken – bei einer Fahrzeit von rund vier Stunden und zehn Minuten.

Kein Eurocity aus München kommt pünktlich – und jetzt wirds noch schlimmer