Die Schweiz hat nach langer Verzögerung neue Mörsersysteme erhalten. Doch die Erfahrungen aus dem Ukrainekrieg werfen Fragen zur Sinnhaftigkeit dieser teuren Investition auf.

Experten und Politiker kritisieren das System als veraltet und gefährlich, insbesondere wegen seiner Verwundbarkeit gegenüber Drohnenangriffen.

Die Schweizer Armee hat kürzlich die ersten von insgesamt 48 Cobra-Mörsersystemen erhalten – mit siebenjähriger Verspätung. Die Kosten für das Projekt «Mörser 16» belaufen sich auf 600 Millionen Franken.

Kaum da, wird bereits Kritik laut an der teuren Anschaffung: Die Erfahrungen aus dem Ukrainekrieg haben Zweifel an der Tauglichkeit dieser Waffensysteme aufkommen lassen, berichtet die «SonntagsZeitung». Insbesondere die Anfälligkeit für Drohnenangriffe wird kritisiert, da die Dachluke zum Feuern geöffnet werden muss, was Soldaten und Munition ungeschützt lässt.

Die Cobra-Systeme werden auf Piranha-Radschützenpanzern montiert. Mitte-Ständerat Peter Hegglin äussert gegenüber der Zeitung Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des offenen Geschützraums, der im Kontext moderner Kriegsführung als problematisch angesehen wird. «Ich habe grosse Bedenken, ob das System truppentauglich ist und unsere Soldaten genügend schützt», wird Hegglin zitiert.

«Schrotthaufen nach Drohnenangriff»

Auch Rudolf P. Schaub, ein ehemaliger Oberstleutnant, kritisiert das System als «Fehlkonstruktion» und sieht seine Bedenken durch den Ukrainekrieg bestätigt. «Der Mörser 16 ist und bleibt ein Krüppel», sagt Schaub zur «SonntagsZeitung». Im Ernstfall würden nach einem Drohnenangriff nur «Schrotthaufen» übrig bleiben.

Vor der Entscheidung für den Mörser 16 stand auch das finnische System Nemo zur Auswahl, das den Vorteil eines geschlossenen Gefechtsturms bietet. Trotz unterschriftsreifer Verträge wurde die Beschaffung von Nemo gestoppt. Die Eidgenössische Finanzkontrolle kritisierte das Beschaffungsverfahren als intransparent und politisch beeinflusst.

Armee verteidigt Anschaffung

Ein interner Bericht der Armee aus dem Jahr 2020 zeigte, dass der Mörser 16 bei Tests viele Kriterien nicht erfüllte. Das Bundesamt für Rüstung betont jedoch, dass die Mängel für die Serienproduktion behoben wurden und das System truppentauglich sei.

Dennoch räumt die Armee ein, dass der Mörser 16 keine integrierte Drohnenabwehr besitzt und während der Schussphase anfällig für Angriffe sei. Trotz der Kritik sieht der Bund keinen Grund, die Einführung des Systems abzubrechen, da bereits 460 Millionen Franken investiert wurden.

