In St. Gallen soll morgen Samstag das «kleinste Skigebiet der Welt» eröffnet werden: ein 20 Meter langer Bügellift mit schwarzer Piste.

Das Künstlerkollektiv, das das Projekt am Rand der Stadt St. Gallen realisiert, will trotz fehlender Bewilligung, ungedeckter Kosten und fehlenden Schnees den Lift in Bewegung setzen.