Keine Entspannung – nächste Schnee-Welle schon heute

Schon am Freitag dürfte es in den Niederungen erneut schneien. KEYSTONE

Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Nacht ist Ruhe eingekehrt – zumindest vorerst. Schon am Nachmittag folgen die nächsten Schneefälle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meteorologen rechnen schon am Freitagnachmittag mit weiteren Schneefällen.

Es dürften noch einmal einige Zentimeter Schnee dazu kommen.

Am Sonntag wird es dafür richtig warm. Mehr anzeigen

25 Zentimeter Neuschnee innert weniger Stunden, teilweise auch mehr. Die Schweiz versinkt in der Nacht auf Freitag im Schnee-Chaos. An vielen Orten dürften neue Schnee-Rekorde für November aufgestellt worden sein, prognostiziert Meteonews.

Am Freitagmorgen hat sich die Situation vielerorts beruhigt. Die Strassenverhältnisse und die Situation auf den Schienen bleibt angespannt. Zahlreiche Strassen sind gesperrt, es kommt zu vielen Unfällen.

Am Freitag bleibt es im Flachland wechselnd bis stark bewölkt, wobei sich zwischendurch auch die Sonne zeigt. Am Nachmittag sind weitere Schneeschauer zu erwarten, hier dürften noch einmal einige Zentimeter Schnee dazu kommen.

Am Wochenende wird es wieder warm

Entlang der Alpen bleibt es häufig stark bewölkt, und besonders in der zweiten Tageshälfte sind dort wiederholte Schneeschauer wahrscheinlich, schreibt Meteoschweiz. Hier sind bis zu 15 Zentimeter Neuschnee drin.

Dazu bleibt es kühl. Am Nachmittag sind maximal 1 Grad zu erwarten. Im Flachland ist zudem mit teils kräftigem Südwest- bis Westwind zu rechnen.

Am Samstag wird es dann etwas wärmer. Hier erreichen die Temperaturen bis zu 4 Grad, am Sonntag sogar teils über 10 Grad. Dann dürfte auch der Schnee langsam schmelzen – und so schnell auch nicht zurückkehren. Laut Meteoschweiz bleiben die Temperaturen nächste Woche zumeist im hohen einstelligen Gradbereich.