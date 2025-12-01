Im Jahr 2015 musste der damalige GLP-Präsident Martin Bäumle eine herbe Niederlage verdauen. KEYSTONE

Die Service-citoyen-Initiative ist kläglich gescheitert. In der Geschichte der Volksabstimmungen gab es aber zwei Vorlagen, die noch weit weniger Rückhalt fanden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Service-citoyen-Initiative wurde mit 84,2 Prozent Nein-Stimmen deutlich verworfen.

Noch klarer scheiterten in der Vergangenheit nur die GLP-Initiative «Energie statt Mehrwertsteuer» und die Mutterschutzinitiative von 1984.

Beide erreichten trotz teils breiter politischer Unterstützung weniger als 16 Prozent Ja-Stimmen. Mehr anzeigen

Eine deutliche Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung hat am Sonntag den obligatorischen Bürgerdienst für alle Frauen und Männer verworfen. Die Service-citoyen-Initiative scheiterte gemäss provisorischen Ergebnissen mit 84,2 Prozent Nein-Stimmen. Umgekehrt bedeutet dies: Lediglich 15,8 Prozent legten ein Ja ein.

Ein Blick ins Archiv zeigt: Es gab bereits zwei Vorlagen, die noch klarer abgelehnt wurden.

Platz 1 der Gescheiterten: GLP-Initiative (2015)

Die GLP ist mit ihrer Energiesteuer-Initiative am brutalsten gescheitert. KEYSTONE

Die deutlichste Niederlage in einer eidgenössischen Volksabstimmung erlitt vor gut zehn Jahren die Grünliberale Partei. Ihre Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» verlangte, die Mehrwertsteuer durch eine Energiesteuer auf nicht erneuerbare Energieträger zu ersetzen. Unterstützung erhielt sie lediglich von den Grünen.

Sämtliche übrigen Parteien lehnten das Begehren ab. Die Liste gemäss der Abstimmungsdatenbank Swissvotes umfasste: BDP, CSP, CVP (heute Die Mitte), EDU, EVP, FDP, FPS, KVP, Lega, MCG, PdA, SD, SP und SVP.

Obwohl Grüne und Grünliberale damals zusammen auf rund 13,8 Prozent Wähleranteil kamen, erreichte die Initiative nur knapp acht Prozent Ja-Stimmen. In absoluten Zahlen stimmten lediglich 175'405 Personen zu – kaum mehr als die 100'000 Unterschriften, die für das Zustandekommen einer Volksinitiative nötig sind. Kritisiert wurde vor allem die Tatsache, dass die Initiative die Staatsfinanzen radikal umbauen wollte: Die Mehrwertsteuer war mit 22 Milliarden Franken verantwortlich für mehr als einen Drittel aller Einnahmen. Für viele Stimmbürger*innen war es ein zu grosses Risiko, diese Erträge durch eine andere Steuer zu ersetzen.

Platz 2: Mutterschutzinitiative (1984)

Auf Platz zwei der deutlichsten Abstimmungsniederlagen – noch vor der Service-citoyen-Initiative – rangiert die Mutterschutzinitiative, über die im Dezember 1984 abgestimmt wurde. Die Vorlage sah neben einem verlängerten Mutterschaftsurlaub auch einen bezahlten Elternurlaub für Mutter oder Vater vor.

Unterstützt wurde das Begehren von linken Parteien und Organisationen wie der SP, den damaligen POCH (Progressive Organisationen der Schweiz), sowie der Partei der Arbeit. Zusammen repräsentierten sie einen Wähleranteil von 26 Prozent. Dennoch vermochten sie nicht einmal diese Anhängerschaft zu überzeugen. Die Initiative scheiterte mit nur 15,7 Prozent Ja-Stimmen.

Die Frauenorganisationen hinter der Vorlage scheiterten unter anderem deshalb, weil sich auch bürgerliche Frauen gegen das Anliegen stellten. Sie lehnten insbesondere ab, dass auch Väter Anspruch auf einen bezahlten Elternurlaub erhalten sollten. Aus ihrer Sicht gehörte die Mutter zum Kind.