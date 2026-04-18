Der Verlag Medien-Atelier Suisse AG gibt unter anderem die Zeitschriften «Wir Eltern» und «Einfach Kochen by Meta Hiltebrand» raus. Wir Eltern, Einfach Kochen; Fotomontage: blue News

Mehrere Schweizer Magazine stecken in der Krise: Trotz bezahlter Abos bleiben Ausgaben aus, Redaktionen arbeiten teils ohne Lohn. Hinter den Problemen steht ein Verlag mit finanziellen Schwierigkeiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Schweizer Magazine werden derzeit nicht ausgeliefert, obwohl Abos bezahlt sind. Betroffen sind unter anderem «Einfach Kochen by Meta Hiltebrand» und «wir Eltern».

Der Verlag Medien-Atelier Suisse AG steckt in finanziellen Schwierigkeiten, weshalb aktuell keine Hefte gedruckt werden.

Redaktorinnen arbeiten seit Februar ohne Lohn und hoffen auf Rettung, gleichzeitig laufen offenbar Gespräche mit möglichen Käufern für die Titel. Mehr anzeigen

Bei mehreren Schweizer Magazinen herrscht derzeit Ausnahmezustand: Abonnent*innen warten vergeblich auf ihre Hefte – und Redaktionen arbeiten teilweise ohne Lohn.

Betroffen ist unter anderem die Kochzeitschrift «Einfach Kochen by Meta Hiltebrand». Obwohl viele Leser*innen ihr Abo bezahlt haben, werden aktuell keine Ausgaben mehr geliefert, das berichtet SRF. Auch bei der Hotline gebe es demnach kaum Antworten.

Hinter der Zeitschrift steckt der Verlag Medien-Atelier Suisse AG, der mehrere bekannte Titel herausgibt – darunter auch «Wir Eltern» und die «Wohnrevue». Im März 2024 hat der Verlag die Zeitschriften von CH Media übernommen. Doch das Unternehmen kämpft offenbar mit massiven finanziellen Schwierigkeiten.

Redaktorinnen erhalten seit Februar keinen Lohn

Die Lage ist so angespannt, dass aktuell gar keine Magazine mehr gedruckt werden. Der Grund: Es fehlt schlicht das Geld für die Produktion.

Besonders dramatisch ist die Situation beim Magazin «Wir Eltern», das seit über 100 Jahren existiert. Die Ausgaben vom März und April sind laut «Tages-Anzeiger» komplett ausgefallen – obwohl die Inhalte bereits fertig produziert waren.

Noch gravierender: Die fünf Redaktorinnen haben gemäss Bericht seit Februar keinen Lohn mehr erhalten. Trotzdem arbeiten sie weiter und hoffen auf eine Rettung des Titels.

Auf der Website des Magazins haben sie eine Nachricht veröffentlicht: «In den vergangenen Wochen haben wir selbst nur sehr eingeschränkt Informationen erhalten und mussten zentrale Entwicklungen teilweise aus den Medien erfahren.»

Wer versucht, auf der Website ein Abo abzuschliessen, sieht die Fehlermeldung: «Sie haben keine Zugriffsberechtigung für diese Seite.»

Offenbar laufen Gespräche mit möglichen Käufern

Auch die externe Abo-Verwaltung steht im Dunkeln: Sie erhält laut SRF kaum Informationen vom Verlag. Immerhin seien Rechnungen vorläufig gestoppt worden, solange keine Hefte geliefert werden.

Verleger Fabio Schoch äussert sich seit Wochen nicht mehr zu den Problemen. Sowohl SRF wie auch der «Tages-Anzeiger» berichten, das Anfragen unbantwortet blieben.

Gleichzeitig laufen offenbar Gespräche mit möglichen Käufern für die angeschlagenen Titel.

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