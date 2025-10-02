Keine Reka-Checks im SBB-Bistro – auch Bargeld bald weg?

Wer Reka-Checks hat, kann diese nur noch drei Wochen lang im Zugsrestaurant nutzen. blue News

Die SBB akzeptiert ab Ende Oktober keine Reka-Checks aus Papier mehr und erprobt zugleich auf einer Strecke ein Bistro ohne Bargeld. Damit setzt die Bahn ihren Kurs hin zu vollständig digitalen Zahlungsmitteln fort.

Ein kleines Schild im SBB-Speisewagen sorgt für Stirnrunzeln: Ab dem 23. Oktober akzeptiert die Bahn keine Reka-Checks aus Papier mehr. Damit streicht die SBB das beliebte Zahlungsmittel gut zwei Monate früher als erwartet.

Die Ankündigung kommt überraschend. Zwar hatte die Schweizer Reisekasse (Reka) im Frühling erklärt, dass die Papier-Checks ab 2026 nicht mehr ausgegeben werden. Gleichzeitig versprach sie aber, dass bestehende Checks weiterhin gültig bleiben – auch bei den bekannten Akzeptanzstellen.

«Bereits gekaufte Reka-Checks bleiben unbeschränkt gültig und können weiterhin als Zahlungsmittel genutzt werden.» Schweizer Reisekasse Im April 2025

Die SBB hingegen setzt schon jetzt den Schlusspunkt: Im Zugrestaurant kann das Reka-Guthaben künftig ausschliesslich mit der Plastikkarte genutzt werden.

Kritik vom Konsumentenschutz

Der Entscheid sorgt beim Konsumentenschutz für Kopfschütteln. «Es ist schwer nachvollziehbar, dass die SBB die Reka-Checks im Speisewagen ausgerechnet kurz vor dem definitiven Ende nicht mehr annimmt», sagt Jan Liechti gegenüber blue News.

Zwar habe es bislang kaum Reklamationen gegeben. Dennoch gehe mit dem Ende der Papier-Checks «ein Stück Tradition verloren». Ein physischer Reka-Check sei schliesslich auch ein unkompliziertes Geschenk gewesen.

Bargeld noch sicher – aber wie lange?

Die Frage, wie lange Bargeld im Zug noch Bestand hat, stellt sich zunehmend. Vor einigen Monaten hatte die Bahn bereits die Münzzahlung bei Bahnhofstoiletten abgeschafft. Nun folgt der nächste Schritt.

Offiziell betont die SBB zwar, dass im Bistro weiterhin bar bezahlt werden kann. Doch ab kommender Woche startet ein Testlauf: Im Restaurant des IC51 zwischen Biel und Basel ist bis Mitte Dezember Bargeld tabu. Ziel sei es, Abläufe zu beschleunigen, Hygiene zu verbessern und Sicherheit zu erhöhen, heisst es in einer Mitteilung.

Für den Konsumentenschutz bleibt das heikel. «Damit werden Menschen ausgeschlossen, die bar bezahlen wollen», sagt Liechti. Öffentliche Dienstleistungen müssten auch für Kundinnen und Kunden ohne Smartphone oder Bankkarte zugänglich bleiben.

Die Bahn ist mit ihrem Vorstoss nicht allein. Bereits im August kündigte die Migros an, in ihren «Fitnesspark»-Centern kein Bargeld mehr zu akzeptieren – mit dem Argument, Diebstahlrisiken zu senken. Letztes Jahr kündigten zudem mehrere Tarifverbunde an, kein Bargeld mehr zu akzeptieren.

Politisch löst die Entwicklung bislang wenig Widerstand aus. Eine Volksinitiative, die ein Recht auf Barzahlung in der Verfassung verankern wollte, scheiterte schon im Sammelstadium. Immerhin wird in Bundesbern über die Kosten des bargeldlosen Bezahlens diskutiert. Der Bundesrat muss ein Gesetz vorlegen, das die teils intransparenten Gebührenmodelle bei Karten-Zahlungen regulieren soll.