Ein Mann benötigte am Sonntag im Basler Warteckturm schnelle Hilfe. Er wurde von der Rega-Crew mit der Rettungswinde vom Balkon ausgeflogen und in das nächste geeignete Spital gebracht.

Helikopter-Einsatz über Basel Keine Rettung über die Strasse möglich – Rega fliegt Mann aus Turm

Darum geht’s Ein Mann musste wegen einer schweren Erkrankung vom Warteckturm per Helikopter gerettet werden.

Die Rega flog den Patienten mit der Rettungswinde in ein Spital.

Eine Rettung über Drehleiter oder Hubretter war wegen der Höhe und der Dringlichkeit nicht möglich. Zusammenfassung erstellt mit

Am Sonntagnachmittag alarmierte die Sanitätsnotrufzentrale beider Basel die nationale Luftrettungszentrale der Rega: Ein Mann musste aufgrund einer schweren akuten Erkrankung schnellstmöglich vom Warteckturm in ein Spital geflogen werden.

Eine Rettung mit der Drehleiter sowie dem Hubretter sei aufgrund der Höhe des Gebäudes sowie der Dringlichkeit des medizinischen Problems nicht möglich gewesen, schreibt die Rega in einer Mitteilung. Deshalb hätten die Rettungskräfte einen Helikopter angefordert.

Nach der Erstversorgung des Patienten durch die Sanität wurde der Mann auf den Balkon des Turms getragen. Von dort konnte die Rega-Crew den Patienten an der Rettungswinde ausfliegen und ins nächste, geeignete Spital transportieren.

Alle Rega-Rettungshelikopter sind mit einer Rettungswinde ausgerüstet. Diese kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Helikopter nicht beim Patienten landen kann. Das High-Tech-Gerät mit fein dosierbarer Seillänge bis zu 90 Metern ist ausgelegt für zwei Personen und erfordert regelmässiges Training.

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