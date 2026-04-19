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Beschimpfung und Verleumdung Keller-Sutter bezeichnet ihre Anzeige als «strafrechtlich relevant»

SDA

19.4.2026 - 20:01

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Beschimpfung und Verleumdung erstattet.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Beschimpfung und Verleumdung erstattet.
Bild: sda

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Beschimpfung und Verleumdung erstattet. Sie bezeichnet den Fall gegenüber SRF als «strafrechtlich relevant».

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

19.04.2026, 20:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrätin Keller-Sutter hatte Anzeige erstattet, nachdem ein Nutzer den KI-Chatbot Grok auf der Plattform «X» zu sexistischen Beschimpfungen gegen sie angestiftet hatte.
  • Der Fall sei «strafrechtlich relevant», erklärte Keller-Sutter gegenüber SRF.
  • Die Berner Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.
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Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat sich erstmals zu ihrer Anzeige gegen Unbekannt wegen Beschimpfung und Verleumdung geäussert. Der Fall sei «strafrechtlich relevant», erklärte Keller-Sutter gegenüber SRF.

In der Sendung «Persönlich» von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) machte Keller-Sutter im Zusammenhang mit der Anzeige beliebt, dass man «Werte und Überzeugungen» vertrete – gerade in der heutigen Zeit.

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass die Berner Staatsanwaltschaft nach einer Anzeige der Bundesrätin eine Untersuchung eröffnet hat. Keller-Sutter hatte Anzeige erstattet, nachdem ein Nutzer den KI-Chatbot Grok auf der Plattform «X» (ehemals Twitter) zu sexistischen Beschimpfungen gegen sie angestiftet hatte.

Wegen obszönem Post auf X. Karin Keller-Sutter erstattet Strafanzeige gegen Elon Musks KI-Chatbot

Wegen obszönem Post auf XKarin Keller-Sutter erstattet Strafanzeige gegen Elon Musks KI-Chatbot

«Wenn der sogenannte Mainstream bedeutet, dass man respektlos ist, dass man keinen Anstand mehr hat, dann nehme ich das zur Kenntnis», begründete Keller-Sutter ihre Anzeige weiter. «Ich aber kämpfe für das Gegenteil.»

Die Berner Staatsanwaltschaft ist nicht die einzige Behörde, die derzeit offizielle Untersuchungen gegen Grok, Elon Musks Plattform «X» sowie dessen Unternehmen xAI, führt. So leitete auch die EU-Kommission ein Verfahren gegen «X» ein, weil dieses die Risiken bei der Einführung seiner Künstlichen Intelligenz auf der Online-Plattform nicht richtig bewertet habe.

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