Karin Keller-Sutter bleibt der SRF-Arena fern. Parlament.ch

Vor der Abstimmung zum Eigenmietwert bleibt Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter der SRF-«Arena» fern. Statt im Leutschenbach tritt sie lieber in Privatsendern auf – was bei Gegnern der Vorlage für Kritik sorgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karin Keller-Sutter nimmt vor der Abstimmung am 28. September nicht an der SRF-«Arena» zum Eigenmietwert teil.

Die Finanzministerin gibt stattdessen Interviews bei Privatsendern wie Tele Züri oder Tele Bern.

Laut EFD ist es kein Boykott: Im November will Keller-Sutter wieder in der «Arena» auftreten. Mehr anzeigen

Wenn am Freitagabend im Studio Leutschenbach über den Eigenmietwert gestritten wird, fehlt eine zentrale Figur: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61, FDP) bleibt der SRF-«Arena» fern.

Sie gilt als zuständige Bundesrätin für die Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts. Doch nun erklärt das Finanzdepartement gegenüber dem «Tages-Anzeiger», sie habe «keine Zeit».

Stattdessen setzt Keller-Sutter in diesen Wochen auf Auftritte ausserhalb des Service-public-Senders. Sie war zuletzt mehrfach zu Gast bei den CH-Media-Sendern Tele Züri, Tele Bern oder Tele 1, dazu im «Talk Täglich» und im «Sommertalk», wo sie nicht nur über die Eigenmietwert-Abstimmung, sondern auch über den Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump sprach.

Ihr Sprecher Pascal Hollenstein betont denn auch gegenüber den Tamedia-Zeitungen: «Die Teilnahme an der ‹Arena› ist keine Gesetzmässigkeit.» Die Bundespräsidentin wolle bewusst eine breitere mediale Abdeckung sicherstellen und auch private Medien einbeziehen.

Kritik von der Gegenseite

Kritik kommt von den Gegnern der Vorlage. SP-Ständerätin Eva Herzog (63, BS), die in der «Arena» gegen die Abschaffung des Eigenmietwerts antreten wird, deutet Keller-Sutters Zurückhaltung als politisches Signal: «Der Bundesrat war immer skeptisch gegenüber dieser Vorlage. Es ist darum auch nachvollziehbar, dass die zuständige Bundesrätin nur das absolute Minimum macht.»

Auch im Parlament sei man sich bewusst, dass der Eigenmietwert ein emotionales und kompliziertes Dossier ist.

Das Modell, nach dem Hauseigentümer einen fiktiven Mietwert als Einkommen versteuern müssen, wird seit Jahrzehnten kritisiert. Gegner sehen darin eine Doppelbesteuerung, während Befürworter argumentieren, dass ohne Eigenmietwert vor allem vermögende Eigentümer profitieren und die steuerliche Abzugsfähigkeit von Hypothekarzinsen missbraucht würde.

Kein Boykott – Rückkehr im November

Von einem SRF-Boykott könne aber keine Rede sein, sagt SRF-Redaktionsleiterin Franziska Egli gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Keller-Sutter habe bereits zugesagt, im November wieder in der «Arena» aufzutreten – dann zur Juso-Initiative für eine nationale Erbschaftssteuer.

Keller-Sutters Umfeld betont, die Bundespräsidentin sei im Abstimmungskampf durchaus aktiv: Sie habe Interviews bei RTS und den Radios Régionales Romandes gegeben und plane weitere Auftritte in Zeitungen und Online-Medien. «Die Bundespräsidentin nimmt die Gelegenheiten wahr, die Bevölkerung über die Vorlage sachlich zu informieren», so das EFD.