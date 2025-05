Keller-Sutter: «Bedauern, dass sich USA vom Freihandel entfernen» Laut Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kann der Bundesrat die «eigenen mechanischen Berechnungen» der US-Regierung zur Erhebung von Zöllen nicht nachvollziehen. «Wir bedauern, dass sich die USA weiter vom Freihandel und einer regelbasierten Ordnung im Welthandel entfernen». 03.04.2025

Die Schweiz setzt ihren Dialog mit den USA wegen der angekündigten Strafzölle von 31 Prozent an diesem Freitag in Genf fort. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin treffen mit US-Finanzminister Scott Bessent zusammen.

Diese Gespräche folgen auf jene, die sie vor zwei Wochen in Washington am Rande der Versammlungen der internationalen Finanzinstitutionen geführt hatten. Die Bundesräte bemühen sich, die angekündigten Zölle von 31 Prozent auf Schweizer Exportprodukten abzuwenden. Keller-Sutter hatte zuvor bereits mit US-Präsident Donald Trump telefoniert und sah diesen kurz bei der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (rechts) und US-Finanzminister Scott Bessent im April 2025 in Washington. Bild: X/Karin Keller-Sutter

Die Schweiz will Washington davon überzeugen, auf die Anwendung der Zölle zu verzichten, die der Chef im Weissen Haus angekündigt hatte, bevor er sie wieder aussetzte. Laut der Finanzministerin gehört die Schweiz zu einer Gruppe von 15 Ländern, mit denen die USA eine schnelle Lösung finden wollen. Es soll eine gemeinsame Absichtserklärung geben.

Die Zeit drängt: Es bleiben nur neun Wochen, bis am 9. Juli die Gnadenfrist ausläuft, die Trump zahlreichen Staaten gesetzt hat.

Die Amerikaner sind laut Angaben Parmelins an grösseren Investitionen von Schweizer Unternehmen zur Reindustrialisierung des Landes interessiert, insbesondere an einer verstärkten Zusammenarbeit in den Bereichen Pharmazie und Biotechnologie.

Erste Gespräche zwischen USA und China

Der für Wirtschaft zuständige chinesische Vizepremierminister He Lifeng soll ebenfalls am Freitag in Genf eintreffen. Auch hier sind die Herausforderungen gross. Die Schweizer Diplomatie will das Freihandelsabkommen überarbeiten. Der chinesische Markt gewinnt an Gewicht, wenn Schweizer Exporte in den USA mit Zöllen behindert werden.

Der Freitag soll ein mit Spannung erwartetes Wochenende in Genf zwischen Amerikanern und Chinesen einleiten. Bern sieht in diesem Format einen Erfolg für seine guten Dienste. Für die USA und China soll eine Deeskalation des aktuellen Konflikts herausschauen.

Die beiden Länder sind in einen Handelskrieg verwickelt. Washington erhebt zusätzliche Zölle von 145 Prozent auf chinesische Waren, worauf Peking mit einem Zollansatz von 125 Prozent auf US-Produkte antwortete.