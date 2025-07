So zeigte sich Karin Keller-Sutter 2023 in Rapperswil SG zum Bundesfeiertag. Bild: Keystone

Am 1. August zeigen sich viele Bundesräte volksnah und reisen durchs Land. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hält nur eine einzige Rede – auf dem Rütli.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 1. August reisen mehrere Bundesräte durchs Land und halten zahlreiche Reden – allen voran Albert Rösti mit sechs Auftritten.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hingegen bleibt zurückhaltend und tritt nur einmal öffentlich auf: auf dem Rütli.

Weitere Botschaften an die Bevölkerung und die Auslandschweizer sind aufgezeichnet – mehr sieht ihr Pflichtenheft auch nicht vor. Mehr anzeigen

Am 1. August zeigen sich viele Bundesräte traditionell von ihrer volksnahen Seite. Sie reisen durch die Schweiz, halten Reden, schütteln Hände und feiern mit der Bevölkerung den Bundesfeiertag.

Trotz Sommerpause nehmen viele Regierungsmitglieder diesen symbolischen Tag ernst – manche mehr, manche weniger.

Beispiel Albert Rösti: Der Umweltminister legt ein dichtes Programm hin. An zwei Tagen hält er gleich sechs Reden – von Basse-Vendline im Jura über Luzern, Goms VS, Pierrafortscha FR und Les Planchettes NE bis nach Oberbölchen BL.

So sind die offiziellen Bundesratsreden dieses Jahr verteilt. blue News/OpenStreetMaps

Auch Beat Jans, Martin Pfister und Elisabeth Baume-Schneider sind mit mehreren Auftritten am selben Tag präsent. Für sie scheint der direkte Kontakt mit der Bevölkerung ein wichtiger Teil des Feiertags zu sein.

Ganz anders Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter: Sie tritt am 1. August nur einmal öffentlich auf – auf dem Rütli im Kanton Uri. Laut offizieller Übersicht ist das ihr einziger Termin vor Ort.

Albert Rösti besuchte am 1. August 2023 das Swissminiatur in Melide und präsentierte sich dort als übergrosser Bundesrat. KEYSTONE

Auf Anfrage von blue News betont ihr Departement jedoch, dass weitere Ansprachen vorgesehen sind: Eine Fernsehrede in Deutsch, Französisch und Italienisch wird über die SRG ausgestrahlt. Zudem hat Keller-Sutter eine Videobotschaft an die Auslandschweizer*innen aufgenommen – in insgesamt sechs Sprachen. Auch Interviews seien geplant.

Laut Pflichtenheft der Bundespräsidentin sind genau diese beiden Ansprachen – ans Inland und ans Ausland – vorgeschrieben. So steht es im «Aide-mémoire» der Landesregierung. Reisen zu mehreren Veranstaltungen gehören nicht dazu. Die Rede auf dem Rütli bleibt also der einzige freiwillige «Open-Air»-Auftritt der Bundespräsidentin.

Das Pflichtenheft definiert, welche Aufgaben mit «Repräsentationscharakter» die Bundespräsident*innen wahrnehmen müssen. blue News

Überraschend ist das nicht. Keller-Sutter ist zwar aktuell als Finanzministerin für den Sparkurs des Bundes verantwortlich – und zeigt sich auch beim Bundesfeiertag zurückhaltend.

Ein Blick ins Archiv zeigt aber: Schon in den vergangenen Jahren war sie am 1. August selten an mehreren Orten unterwegs. Während andere Bundesratsmitglieder zwischen Bauernbrunch, Festzelt und Höhenfeuer pendelten, begnügte sie sich meist mit einem einzelnen Anlass.

