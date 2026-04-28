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Problematisches Lobbying Keller-Sutter nimmt Stellung zum Streit mit der UBS

SDA

28.4.2026 - 06:28

Das intensive Lobbying der UBS ist unüblich für die Schweiz, sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter im «Blick». (Archivbild)
Das intensive Lobbying der UBS ist unüblich für die Schweiz, sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter im «Blick». (Archivbild)
Bild: Keystone

Das Verhältnis zwischen der UBS und Bundesbern ist im Streit um die Bankenregulierung von starken Spannungen geprägt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter kritisiert ein Lobbying-Ausmass, das sie in dieser Form noch nie erlebt habe.

Keystone-SDA

28.04.2026, 06:28

28.04.2026, 07:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat hat als Reaktion auf das CS-Desaster ein Regulierungspaket beschlossen, das Banken strengere Regeln auferlegt.
  • Parlamentarier stehen laut Finanzministerin Karin Keller-Sutter durch die UBS im Zusammenhang mit der Bankenregulierung stark unter Druck.
  • Ein so starkes Lobbying eines privaten Akteurs sei in der Schweiz eher unüblich, sagte sie in einem neuen Interview.
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Parlamentarier stehen laut Finanzministerin Karin Keller-Sutter durch die UBS im Zusammenhang mit der Bankenregulierung stark unter Druck. Ein so starkes Lobbying eines privaten Akteurs sei in der Schweiz eher unüblich, sagte sie im Interview mit dem «Blick». «Ich höre von Parlamentariern, die fürchten, dass die UBS die Zuwendungen an ihre Partei reduzieren könnte», sagte die Bundesrätin. Weiter erklärte sie: «Man kann unterschiedliche Meinungen haben. Es entspricht aber nicht dem gängigen Stil, dass man so dezidiert gegen unsere Institutionen antritt.»

Das Parlament habe sich intensiv mit der Aufarbeitung der Credit Suisse-Krise befasst, auch im Rahmen einer Parlamentarischen Untersuchungskommission. Viele seien inhaltlich mit den Zielen des Bundesrates einverstanden, doch der Druck sei für das Parlament nicht einfach. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Bankenregulierung seien das Ergebnis einer gründlichen Analyse des Zusammenbruchs der Credit Suisse und zielten darauf ab, bestehende Lücken zu schliessen.

Der Bundesrat habe seine Verantwortung wahrgenommen, nun sei das Parlament am Zug. «Am Ende des Tages geht es darum, welche Interessen sich durchsetzen: jene der Steuerzahlenden oder jene der UBS», sagte Keller-Sutter weiter.

Die UBS wehrt sich seit längerem gegen die von ihr als «unverhältnismässig» bezeichneten Verschärfungen der Kapitalvorschriften. Unterstützung erhielt sie von Banken- und Wirtschaftsverbänden wie auch von Banken-Standortkantonen und bürgerlichen Parteien.

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